Preços do Reino Unido sobem 11,1% em outubro, qual a próxima decisão do BoE?

Novembro 16, 2022 22:15

A inflação no Reino Unido subiu para 11,1% em outubro, em comparação com 10,1% em setembro, marcando um máximo de 41 anos devido aos preços da energia. O que isto significa para o Banco de Inglaterra (BoE)?

Na sua reunião de novembro, o BoE votou por maioria de 7 a 2 para aumentar a orientação da taxa de juro para 3%, um aumento de 0,75%. Apenas dois membros do comité votaram a favor de um aumento de juros abaixo de 0,75 por cento e os números mais recentes da inflação podem adicionar mais peso ao argumento de maiores aumentos na próxima reunião a 15 de dezembro.

A taxa-alvo de 2% de inflação está longe no momento da redação deste artigo e pode levar vários meses de aumentos persistentes nas taxas para ver uma queda nos preços. Embora o crescimento tenha desacelerado nos últimos meses, o mercado de trabalho ainda é um ponto forte, mas, ironicamente, isso pode estar a alimentar a inflação geral, já que a procura dos consumidores pode atender aos aumentos nos preços dos fornecedores.

Desde a saída do Reino Unido da União Europeia, os impostos alfandegários sobre as importações do bloco restringem o acesso do consumidor a bens e serviços com preços mais baixos, aumentando as pressões inflacionárias.

Se houver outro grande salto na política de taxas de juro do BoE em dezembro, isto poderá sustentar o valor da libra esterlina em relação a um dólar americano forte, já que a principal taxa de juro do Reino Unido se aproximaria da taxa atual da Reserva Federal de 4%.

CAD

Noutras notícias sobre a inflação, o Canadá divulgará hoje sua taxa de inflação anual de outubro. Anteriormente no nível de 6,9 ​​por cento, o consenso do mercado vê o valor inalterado em 6,9 por cento. Se houver algo inesperado nos resultados, poderá influenciar os pares de moedas CAD e, possivelmente, a próxima decisão de taxa de juro do Banco do Canadá (BoC). O BoC elevou as taxas de juro overnight de curto prazo para 3,75% em outubro e a sua próxima reunião é a 7 de dezembro. O banco central do Canadá prevê que o crescimento global desacelere para 1,5% em 2023, e isso também pode ser um fator na sua decisão de dezembro.

AUD

A Austrália irá anunciar os números mais recentes da taxa de desemprego de outubro esta quinta-feira. Antes no patamar de 3,5 por cento, o consenso de mercado espera que o resultado fique no patamar de 3,6 por cento. Qualquer coisa acima ou abaixo do consenso pode mover os pares de moedas AUD.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.