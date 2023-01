Preço 'spot' do Ouro aumenta: Tudo o que precisa de saber

Janeiro 13, 2023 03:59

Quantas vezes já leu ou ouviu falar de que o ouro é um 'porto seguro' para os investidores e traders? Muitos, é provavelmente a melhor resposta. Os altos números da inflação registados na maioria das principais economias parecem ter impulsionado os preços spot do ouro, à medida que a procura aumentou.

Os preços spot do ouro oscilaram em torno de $1884 a onça em 12 de janeiro. Os preços spot do ouro estão 8,3% mais altos do que há 6 meses, com a commodity recuperando o terreno perdido em agosto e setembro de 2022. A questão agora é se a subida continuará ou se alguma mudança no ambiente económico global pode acabar com ela.

Ouro vs Moeda Fiduciária: o que dizem os analistas experientes

“O ouro estará por aí, o ouro será dinheiro quando o dólar, o euro, o yuan e o ringgit forem meras lembranças” é uma das citações que já deve ter lido enquanto navegava em sites da Internet à procura de informações sobre este metal precioso. O responsável pela citação é Richard Russell, autor das “Cartas da Teoria de Dow”, publicadas em 1958.

Richard Russell é a pessoa que referiu o topo do bull market de 1946-1966 e o ​​início do grande bull market, que começou em dezembro de 1974, então talvez a sua opinião tenha um significado particular. Neste blog, iremos partilhar algumas informações importantes sobre o ouro que os traders iniciantes podem achar úteis e alguns pontos de vista provenientes das principais instituições bancárias e analistas.

Ouro: safe haven e um valioso ativo de diversificação da estratégia de trading?

O ouro tem sido usado como dinheiro natural e uma reserva de valor ao longo da sua longa história. Em tempos de turbulência no mercado, investir ou operar ouro pode ajudar como uma ferramenta de gestão de risco, reduzindo as perdas da sua carteira. O ouro serve como uma proteção da inflação em muitos mercados importantes, como Estados Unidos, Reino Unido e outros.

O ouro é uma das commodities mais importantes e amplamente usadas. O mercado do ouro é valorizado pelo seu significado histórico e é usado para comércio e troca de mercadorias. Atualmente, está avaliado em quase $2,4 triliões. O valor do ouro flutua constantemente porque é operado em bolsas públicas com um preço determinado pela oferta e procura.

O ouro tende a ter maior probabilidade de manter o seu valor por um longo período de tempo em comparação com outros tipos de ativos. Como resultado, pode ser usado como proteção contra a inflação, que ocorre quando o poder de compra das pessoas diminui devido ao aumento dos preços de bens e serviços. No entanto, os traders iniciantes devem ter em mente que, às vezes, os mercados podem mover-se contra as suas expectativas. Com isso em mente, os traders iniciantes devem estudar os mercados, realizar pesquisas minuciosas e proceder com cautela, utilizando as ferramentas de gestão de risco à sua disposição.

Os preços spot do Ouro sobem, será uma tendência?

Os preços spot do ouro parecem ter mantido a direção do ano passado em 2023. A 5 de janeiro, os preços spot do ouro estavam a $1839, enquanto uma semana depois (12 de janeiro) os preços spot do ouro chegaram a $1884. Alguns analistas sugerem que os preços spot do metal precioso podem exceder os níveis registados em meados de 2020.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico diário XAUUSD registado em 12 de janeiro de 2022. Intervalo de datas: 8 de setembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023. Data de captura: 12 de janeiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Alguns bancos esperam que os preços spot do ouro aumentem ainda mais em 2023

Por exemplo, um relatório publicado pelo Credit Suisse não descarta um aumento para a marca de $2300. O relatório do banco publicado em 10 de janeiro observa que “se o aumento se prolongar acima dos recordes de 2020 e 2022 em $2070/2075, isto seria visto como uma quebra significativa e de longo prazo, abrindo a possibilidade de $2300 e provavelmente além desse valor."

Economistas do Commerzbank observam que os dados de inflação dos EUA desempenham um papel significativo quando se trata dos preços spot do ouro. Como os participantes do mercado esperam a divulgação dos dados do IPC dos EUA em dezembro, em 12 de janeiro, os analistas de commodities do Commerzbank sugerem que isso poderia dar mais força aos preços spot do metal amarelo. “O mercado espera que a taxa de inflação tenha caído de 7,1% para 6,5% – os nossos economistas prevêem até uma queda para 6,4%. A última vez que resultou numa queda foi há mais de um ano. Os dados de inflação dos EUA podem dar mais força ao preço do ouro, uma vez que a desaceleração da inflação observada desde o verão provavelmente continuou no mês passado ”, é mencionado no seu relatório.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico mensal XAUUSD registado em 12 de janeiro de 2022. Intervalo de datas: 1 de setembro de 2015 a 12 de janeiro de 2023. Data de captura: 12 de janeiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Outros analistas não estão tão otimistas, embora esperem que os preços spot do ouro fiquem em torno de $1890 no primeiro trimestre de 2023. O último relatório do Erste Group Research, publicado em 9 de janeiro, sugere que “os rendimentos reais permaneçam em território negativo no primeiro trimestre de 2023, apesar dos aumentos de taxas da Fed. Este é um fator que favorece o aumento do preço do ouro. A desaceleração esperada no crescimento económico global e a queda nas taxas de crescimento dos lucros corporativos impulsionarão os fluxos de ouro como porto seguro. Esperamos um ligeiro aumento de preço para cerca de $1890 no primeiro trimestre de 2023.”

A gestão de risco é essencial no trading

Quando se trata de trading e investimento, existem riscos. Se o preço de um ativo mover-se contra as suas expectativas, a sua estratégia pode falhar, resultando em perda de fundos. Construir a sua estratégia de trading deve envolver uma pesquisa de mercado completa. Além disso, deve saber usar as ferramentas de gestão de risco fornecidas pela sua corretora.

Ao gerir o seu risco com eficácia, assume o controle da quantia de dinheiro que pode ser perdida numa operação ou grupo de operações, limitando a quantia total que pode ser perdida. Gerir os seus riscos dá-lhe a capacidade de reduzi-los, mesmo se o pior cenário ocorrer.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

