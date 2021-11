Ações do SoftBank Aumentam Após Anúncio de Recompra

Novembro 11, 2021 03:20

Ontem, os resultados trimestrais da multinacional japonesa SoftBank Group revelaram um prejuízo líquido de $3,51 biliões de dólares, significativamente maior do que os prejuízos de $2,64 biliões previstos por analistas.

Estes resultados negativos, foram em grande parte impulsionados por perdas nos seus investimentos chineses, particularmente no seu maior ativo, o gigante do e-commerce Alibaba, cujo valor caiu cerca de um terço durante o trimestre.

Apesar das perdas, o SoftBank Group afirmou que as suas ações estavam subvalorizadas e anunciou planos para recomprar quase 15% das suas ações. Uma mudança que fará com que gastem cerca de $9 biliões no próximo ano.

Em resposta à notícia da recompra, o preço das ações subiu quase 10% quando o mercado de Tóquio abriu na manhã de terça-feira.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – SoftBank Group Corp Gráfico Diário. Intervalo: 2 abril 2021 – 9 novembro 2021. Data: 9 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Em abril de 2020, o conglomerado japonês anunciou um plano de recompra de ações de $23 biliões, que actuou como um catalisador para que o preço das ações aumentasse em mais de 126% nos 12 meses seguintes. No entanto, desde que a recompra recorde terminou no início deste ano, o preço das ações caiu cerca de 38% antes da sessão de hoje.

Os investidores esperam que este último anúncio de recompra e o subsequente salto no preço das ações sejam o início de uma nova tendência ascendente.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – SoftBank Group Corp Gráfico Diário. Intervalo: 4 junho 2019 - 9 novembro 2021. Data captura: 9 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preço em cinco anos:

2020 = +70,01%

2019 = +30,17%

2018 = -18,09%

2017 = +14,86%

2016 = +26,48%

Com a conta Invest.MT5 da Admirals, pode comprar ações da SoftBank Group Corporation e de mais de 4.300 outras empresas listadas em 15 das maiores bolsas de valores do mundo! Outros benefícios da conta Invest.MT5 incluem:

Uso gratuito da plataforma de negociação número um do mundo, Metatrader 5

Abrindo uma conta com o depósito mínimo de apenas 1 Euro

Acesso exclusivo ao nosso portal Premium Analytics, onde encontrará as últimas notícias do mercado, opiniões e percepções técnicas sem nenhum custo extra!

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: