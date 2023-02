Powell: Inflação desce, probabilidade de aumento das taxas de juro

Os mercados de ações dos EUA recuperaram esta terça-feira depois do responsável pela Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell, fazer um discurso perante o Clube Económico de Washington. Noutras notícias, a balança comercial EUA-China atingiu um recorde em 2022, mesmo com a deterioração das suas relações diplomáticas. No Reino Unido, o índice de ações FTSE 100 está a voltar ao recorde da última sexta-feira, à medida que aumentam as esperanças de que a economia do país possa evitar uma recessão.

Powell: Desinflação, aumentos das taxas provavelmente continuarão

No seu discurso, Jerome Powell disse que a inflação começou a cair, mas destacou que será um processo longo. Powell observou que “o processo desinflacionário, o processo de reduzir a inflação, começou no setor de bens, que representa cerca de um quarto da nossa economia. Mas tem um longo caminho a percorrer. Estes são apenas os estágios iniciais.”

Comentando sobre as taxas de juro, o chefe da Fed referiu que se a inflação ficar mais quente do que o banco central espera, novos aumentos das taxas devem ser discutidos. “A realidade é que vamos reagir aos dados. Portanto, se continuarmos a obter, por exemplo, fortes relatórios do mercado de trabalho ou relatórios de inflação mais altos, pode ser que tenhamos que fazer mais e aumentar as taxas mais do que o atual”, observou Powell.

O índice do dólar americano (DXY) perdeu terreno (-0,29%) como resultado dos comentários de Powell.

Inflação chinesa deverá ter acelerado em janeiro

O National Bureau of Statistics (NBS) divulgará o seu relatório de inflação de janeiro de 2023. Os economistas prevêem que a inflação do IPC acelerou para 2,1% em janeiro numa base anual. As autoridades chinesas pretendem aproximar a inflação da meta de 3%. A inflação aumentou 2% em relação ao ano anterior em 2022, de acordo com relatórios estatísticos apresentados pelo DNE.

O governo chinês mudou radicalmente a sua postura contra a Covid-19 ao retirar a maioria das medidas restritivas. A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristina Georgieva, observou que o retorno da China pode ser o fator mais importante relacionado ao crescimento económico global em 2023. Em janeiro, Georgieva expressou a sua preocupação dizendo: “e se as boas notícias da China com maior crescimento se traduz em preços de petróleo e gás a subir, pressionando a inflação?”.

Os analistas da Bloomberg prevêem que o PIB da China aumentará 5,8% em 2023. Em 2022, a economia chinesa crescerá 3,0%.

Relatório do quarto trimestre de 2022 do PIB do Reino Unido: recessão ou não?

Na quinta-feira, 9 de fevereiro, um relatório preliminar sobre o PIB do Reino Unido no quarto trimestre de 2022 dará aos investidores e traders a oportunidade de examinar a condição económica do país. Espera-se que o relatório do Office for National Statistics (ONS) mostre um crescimento do PIB de cerca de 0,4% anualmente.

No entanto, deve-se notar que a economia do Reino Unido contraiu 0,3% no trimestre de julho a setembro. Os economistas observam que mais uma contração no quarto trimestre de 2022 significaria que a economia do país havia entrado num período de recessão.

O Banco de Inglaterra (BoE) sinalizou que está a considerar interromper o seu ciclo de aperto monetário, com alguns decisores de política monetária a expressar as suas preocupações sobre o momento e como tal decisão pode prejudicar a economia. O governador do BoE, Andrew Bailey, sugeriu que a inflação cairá mais rapidamente durante o segundo semestre de 2023. Mensagens conflituosas enfraqueceram a libra britânica, que atingiu um mínimo de um mês em relação ao dólar americano no início desta semana.

NIESR: Reino Unido deverá evitar recessão

Um relatório do Instituto Nacional de Pesquisa Económica e Social (NIESR) sugeriu que o Reino Unido provavelmente evitará a recessão. Economistas do think tank económico britânico, no entanto, disseram que os preços altos atingiriam um em cada sete lares. O NIESR prevê que a economia crescerá apenas 0,2% em 2023 e 1% em 2024.

