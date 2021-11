Presidente Joe Biden elege Jerome Powell, e continuará o seu mandato à frente da Fed

Novembro 24, 2021 03:48

Tem sido um dia intenso nos mercados financeiros, podendo-se destacar a forte volatilidade provocada durante a sessão de ontem. A saber, a volatilidade do setor europeu de telecomunicações após a OPA (Oferta Pública de Aquisição) do grupo de investimento KKR à Telecom Italia por um total de 11.000 milhões de euros, assumindo o custo da dívida corrente da empresa. Este é o segundo movimento deste fundo após a aquisição da espanhola MásMóvil, no ano passado, em 2020.

Se nos concentrarmos nos dados macroeconómicos, durante a sessão de hoje, recebemos os dados preliminares do PMI dos setores de serviços e manufatura do Reino Unido, França, Alemanha e de toda a área do euro. A tendência geral tem sido obter dados melhores do que o esperado após vários meses de queda, embora tenhamos que esperar para saber os dados definitivos para verificar se essa melhoria é realmente confirmada.

Por último, mas não menos importante, a atenção do mercado está voltada para a decisão de Joe Biden em manter Jerome Powell como presidente da Reserva Federal dos EUA para um segundo mandato. Essa escolha foi feita num momento-chave para o futuro da economia, uma vez que uma mudança na presidência na Fed poderia causar uma reviravolta na política económica num momento em que podemos observar vários problemas da economia a nível global.

Powell prevalece sobre a candidata democrata Brainard, embora esta se torne a vice-presidente deste órgão. Brainard é considerada mais propensa a manter uma política mais acomodatícia ou frouxa em comparação com a política atual de corte de estímulos monetários, portanto, essa decisão está comprometida com a estabilidade num momento crucial, proporcionando tranquilidade aos investidores.

Esta decisão aumenta a probabilidade de que durante o ano de 2022 tenhamos aumentos de taxas nos EUA, sustentando assim a valorização do dólar norte-americano que temos observado nos últimos meses. Como o aumento do índice do dólar de 0,54% durante a sessão de ontem, marcou máximos durante a sessão de hoje em 96,61 dólares.

Tecnicamente falando, durante a semana passada, pudemos observar uma semana de continuação de abrandamento no EUR/USD, que foi marcada pela força do dólar, após subir 0,95% semanalmente. Isso fez com que o EUR/USD desse um forte impulso de baixa após quebrar os níveis importantes de suporte de 1,14944 e 1,14223.

Este forte impulso de baixa durante o mês de novembro fez com que o EUR/USD perdesse 2,6%, atingindo o importante nível de suporte de 1,12374, continuando com a tendência de queda que começou após a confirmação da formação do teto triplo na faixa verde inferior. No momento, parece que a tendência de baixa continua forte, portanto, devemos estar muito atentos ao comportamento do seu nível atual de suporte, pois a perda deste abriria as portas para um novo declínio em busca do nível 1,11675 ou mesmo em busca do nível psicológico de 1,10.

Pelo contrário, se o preço conseguir manter este nível de suporte não podemos descartar uma correção de alta em busca da sua média móvel em branco de 18 sessões que atualmente atua como seu principal nível de resistência em torno do nível 1,14200.

Fonte: EURUSD gráfico diário da plataforma MetaTrader 5 da Admirals. Intervalo: de 3 de setembro de 2019 a 23 novembro de 2021. Registado a 23 novembro 2021 às 09:45 CET. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução nos últimos 5 anos:

2020 = +8,93%

2019 = -2,21%

2018 = -4,47%

2017 = +14,09%

2016 = -3,21%

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: