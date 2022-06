O porquê do Bank of Japan manter-se 'Dovish' no meio de 'Hawks'?

Junho 21, 2022 20:39

O Banco do Japão parece ser a última 'dove' no meio de um conjunto de 'hawks' formado pela Reserva Federal, Banco da Inglaterra, Reserve Bank of Australia e, mais recentemente, o Banco Central Europeu e o Banco Nacional Suíço.

A pergunta é, porquê? O BoJ tem o hábito de gerir a deflação com política monetária acomodatícia por tantos anos que o seu foco levará tempo para mudar para uma nova realidade. A 'dovishness' está a roçar os extremos. A recente compra de títulos do governo de 10,9 triliões de ienes pelo banco central é a maior já registada, divergindo fortemente da decisão da Reserva Federal de encerrar a flexibilização quantitativa. O BoJ pode acabar a contribuir para a inflação e a repassar os custos para a economia do Japão, que agora precisa de ter um desempenho melhor para justificar o aumento da liquidez.

O BoJ está a gerir os riscos melhor em comparação com sua contraparte americana? A taxa de inflação no Japão é consideravelmente menor do que nos EUA. A inflação principal de abril foi de 2,1%, relativamente baixa em comparação com a América do Norte, onde os preços do petróleo bruto aumentaram os custos na cadeia de suprimentos. Os últimos dados de inflação do Japão para maio devem ser divulgados em 24 de junho, quando o BoJ pode estar a olhar para um cenário diferente e mais arriscado.

O BoJ precisa de resolver tendências económicas contraditórias: inflação mais alta exige taxas de juro mais altas, mas crescimento pós-COVID mais baixo exige política monetária acomodatícia. Os relatórios do banco central devem ser divulgados ainda hoje, com mais informações sobre o pensamento atual.

Vendas a Retalho no Canadá

As manchetes das notícias de trading do Canadá estão disponíveis hoje com o lançamento de Vendas do Retalho para abril. Espera-se que as vendas no retalho tenham subido de zero a 0,8%, e quaisquer surpresas podem movimentar os pares de moedas CAD. A inflação está alta no Canadá, o que significa que os consumidores podem restringir os seus gastos em bens de retalho. As vendas no retalho mais fracas podem corroer o desempenho geral do PIB, portanto, este relatório é importante a ser observado.

Taxa de inflação do Reino Unido

O Reino Unido divulga os últimos dados importantes do IPC em 22 de junho. Espera-se que a taxa de inflação anual tenha subido para 9,1% em maio, em comparação com o nível anterior de 9% em abril. Se o resultado real for maior do que o esperado, os pares de moedas GBP podem sofrer volatilidade.

Dica rápida

O que são as minutas do Banco Central? Além das suas principais decisões sobre taxas de juro e declarações de política monetária, os bancos centrais divulgam uma cópia das suas minutas, que revelam os resultados das discussões sobre a economia. O pensamento económico atual é um fator importante que influencia as futuras decisões de política monetária. Muitas vezes, os media mundiais escolhem uma palavra que simboliza o pensamento atual, como “patient” (Austrália) ou “tapering” (EUA).

Interessado em aprender mais sobre análise fundamental? Participe dos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.