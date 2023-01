PIB dos EUA, IPC da Austrália e decisão da taxa do BoC em destaque

Janeiro 23, 2023 20:51

Os relatórios sobre a inflação provenientes da Austrália e da Nova Zelândia, a decisão sobre a taxa de juro do Banco do Canadá e os dados preliminares do Produto Interno Bruto dos EUA para o quarto trimestre de 2022 estarão no centro do palco desta semana.

Inflação japonesa atinge máximo de 41 anos

De acordo com os dados publicados a 19 de janeiro, a inflação do IPC do Japão saltou para um máximo de 4 décadas em dezembro de 2022, atingindo 4% anuais. Os economistas observaram que o banco central seria forçado a aumentar as taxas de juro para controlar o aumento do custo de vida. No início da semana, o Banco do Japão surpreendeu investidores e traders ao manter os custos de empréstimos próximos de zero; o movimento enfraqueceu o valor do iene japonês em relação a outras moedas importantes.

Christine Lagarde prevê uma pressão inflacionária

Em conversa com um painel da CNBC em Davos, na Suíça, a chefe do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que a reabertura da economia chinesa aumentaria a inflação na Europa. Lagarde observou que “teremos pressão inflacionária sobre muitos de nós, simplesmente porque o nível de energia consumido pela China no ano passado foi certamente menor do que o que eles consumirão este ano. Então, haverá restrições, haverá mais pressão inflacionária a sair dessa procura adicional.”

Sondagem da Reuters prevê o aumento de duas taxas de juro, por parte da Fed, no primeiro trimestre de 2023

A maioria dos economistas consultados pela Reuters sugeriu que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos provavelmente aumentará os custos dos empréstimos em 25 pontos-base em cada uma das suas próximas duas reuniões de política monetária e depois interromperá o seu ciclo de aperto até, pelo menos, o final do ano. A sondagem mostrou uma probabilidade de quase 60% de uma recessão nos EUA dentro de dois anos, de acordo com o relatório da Reuters publicado em 20 de janeiro.

A inflação da Nova Zelândia provavelmente caiu no quarto trimestre de 2022

Na terça-feira, 24 de janeiro, o Statistics New Zealand publicará o seu relatório de inflação IPC do quarto trimestre de 2022. Economistas prevêm que a inflação medida pelo IPC caiu para 7,1% numa base anual, no último trimestre do ano anterior. A Nova Zelândia ganhou as manchetes dos noticiários globais quando a sua primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou a sua intenção de renunciar assim que o Partido Trabalhista nomear um sucessor.

Após o anúncio do primeiro-ministro (19 de janeiro), o dólar neozelandês perdeu terreno, mas alguns analistas sugeriram que a queda foi mais em função do sentimento do mercado global do que das notícias locais. De acordo com um relatório publicado pelo Instituto de Pesquisa Económica da Nova Zelândia, “a confiança empresarial da Nova Zelândia no quarto trimestre do ano passado atingiu o seu nível mais baixo desde 1974, à medida que as empresas lutam com taxas de juro mais altas, pressões de custo e uma procura fraca”.

A inflação IPC da Austrália desacelerou no quarto trimestre de 2022?

Na quarta-feira, 25 de janeiro, investidores e traders esperam examinar o relatório de inflação IPC do quarto trimestre de 2022, que será publicado pelo Australian Bureau of Statistics (ABS). Economistas estimam que a inflação IPC caiu, atingindo 1,7% trimestralmente.

O dólar australiano está entre as principais moedas de melhor desempenho deste ano, com economistas sugerindo que a moeda do país pode se fortalecer ainda mais, pois a economia pode receber suporte adicional do potencial de crescimento da China.

Banco do Canadá decidirá sobre taxas de juro

A 25 de janeiro, o conselho de administração do Banco do Canadá (BoC) irá reunir-se para decidir sobre as taxas de juro. Embora a inflação IPC pareça estar a diminuir, alguns economistas disseram que os decisores de políticas do banco central não estão prontos para interromper o ciclo de subidas das taxas de juro, com alguns destes a prever o oitavo aumento consecutivo.

Aumentar os custos de empréstimos em 0,25% significaria que a taxa de juro de referência do BoC chegaria a 4,5%, o nível mais alto registado nos últimos 16 anos. De acordo com um relatório da Reuters publicado a 6 de janeiro, alguns analistas de câmbios esperam que o dólar canadiano recupere à medida que a economia do país recupera no segundo semestre do ano. A moeda do Canadá enfraqueceu 6,8% em 2022.

Bens duráveis ​​dos EUA e relatórios preliminares do PIB

A 26 de janeiro, a economia dos EUA estará no centro das atenções. Os analistas de mercado esperam que o relatório de bens duráveis ​​de dezembro seja publicado pelo Census Bureau. Analistas prevêm que os pedidos aumentaram 2,5%, em contraste com a queda de 2,1% em novembro. Um valor alto pode fortalecer o dólar americano, enquanto um valor mais baixo pode enfraquecer a moeda americana.

Após o relatório de bens duráveis, o Bureau of Economic Analysis divulgará o seu relatório preliminar do PIB do quarto trimestre de 2022. Economistas apontam que o PIB dos EUA cresceu 2,8% no quarto trimestre de 2022. Uma pesquisa divulgada pelo Departamento de Comércio a 22 de dezembro mostrou que o PIB do país cresceu 3,2% no terceiro trimestre, superando as expectativas do mercado. Indicadores de subida do PIB ou números melhores do que o esperado podem ser vistas como positivas para o dólar americano, enquanto que indicadores em baixa pode ser negativa.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as nossas sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.