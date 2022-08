Petróleo 'spot' deflaciona à medida que 'bears' atacam os preços da energia

Agosto 16, 2022 21:09

Com os EUA em recessão técnica e o Reino Unido à beira de uma, o sentimento de baixa do mercado atingiu os mercados de energia, reduzindo os preços 'spot' do petróleo bruto e potencialmente arrefecendo a inflação no curto a médio prazo.

Se a recente tendência de queda do petróleo bruto persistir, provavelmente estabelecerá novas condições na economia global, reduzindo a pressão da inflação nos principais setores de manufactura, alimentos e combustíveis. A Reserva Federal pode redefinir as expectativas de inflação e os ajustes das taxas de juro, o que significa que também pode haver um impacto na força do dólar.

Noutras notícias de inflação, o Banco do Canadá (BoC) deve anunciar os dados de preços de ano para ano ainda hoje. Os números do Índice de Preços do Consumidor (CPI) estavam no nível de 6,2% em junho e devem ter subido para 6,7% em julho.

Os traders de GBP estão a digerir os últimos números de emprego no Reino Unido, que mostraram o desemprego em 3,8 por cento no trimestre encerrado em junho, inalterado em relação aos resultados do primeiro trimestre. Os ganhos médios aumentaram de 4,3% no primeiro trimestre para 4,7% no segundo trimestre, de acordo com as últimas estatísticas.

O Reino Unido também divulga os seus últimos dados da taxa de inflação amanhã, quarta-feira, 17 de agosto. O resultado do IPC do país para julho deve estar no nível de 9,8% em comparação com 9,4% em junho. Com o Reino Unido tão perto de números de inflação de dois dígitos, o ónus permanece no Banco de Inglaterra para manter o curso de aumento das taxas de juro.

O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) divulga atualizações de política monetária amanhã, quarta-feira, 17 de agosto. O banco central deve aumentar a sua taxa de juro de 2,5% para 3% para controlar a inflação, que subiu para 7,3% em julho.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.