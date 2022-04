Pedidos de bens duradouros nos EUA em destaque

Abril 26, 2022 20:10

Uma medida-chave da produtividade industrial nos EUA é o principal evento de divulgação de notícias trading de hoje. Os resultados dos pedidos de bens duráveis ​​dos EUA para março estão em foco com as altas taxas de inflação e à força do dólar.

Bens duráveis ​​são bens que duram três meses ou mais, como equipamentos de informática ou veículos. A pesquisa é um importante indicador da saúde da economia dos EUA e inclui os setores de máquinas, tecnologia, manufatura e transporte.

Os números mensais devem ter caído de 2,2 por cento em fevereiro para 1 por cento em março, pressionados pelos preços mais altos na oferta limitada de commodities e matérias-primas.

No momento da redação deste artigo, o sentimento do mercado é cauteloso com a inflação e sensível a quaisquer sinais de recessão nos EUA. Se a atividade industrial desacelerar e os resultados dos pedidos de bens duráveis ​​forem abaixo do esperado, os traders podem reagir vendendo o dólar e protegerem-se noutro 'safe haven' – o ouro. Se os números forem melhores do que o esperado, o dólar poderá ganhar suporte para sua força atual, aliviando as preocupações de curto prazo sobre uma recessão nos EUA.

Há argumentos de ambos os lados para os pontos fortes e fracos dos pedidos de bens duráveis. As encomendas de bens duráveis ​​em março podem ter sido afetadas negativamente pelos altos preços do petróleo, tornando os bens mais caros. A limitação de oferta de commodities permanecem sob pressão dos receios de escassez do lado da oferta desencadeados pelo conflito em andamento na Ucrânia, que agora está a entrar no terceiro mês.

Como o setor de emprego dos EUA é resiliente, é possível que essa força possa alimentar o sentimento de investimento em bens duráveis, mesmo que sejam mais caros devido à inflação.

Os preços spot globais do petróleo bruto começaram a sofrer pressão de queda dos bloqueios do COVID-19 na China, com base nas expectativas de que a demanda por combustível despenque à medida que o setor manufatureiro desacelera ou para por semanas, até meses, de cada vez. Os bloqueios na China não afetariam as encomendas de bens duráveis ​​de março desde que começaram este mês, mas é um fator a ter em mente para os resultados de abril.

Eventos de notícias de investimento

Em notícias de investimento, os relatórios de lucros devem ser divulgados hoje das empresas de grande capitalização Microsoft Corp, Alphabet A e Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc e Novartis AG.

