Operar com o Zloty polaco: o que deve saber?

Julho 25, 2023 02:10

Operar com o Zloty polaco em relação ao dólar americano, à libra esterlina e ao euro pode ser uma opção a ser considerada quando os traders elaboram as suas estratégias. Podemos perguntar porquê? Não há muitos anos, o zloty e a economia polaca estavam entre os mais fracos da Europa. Porém, nos últimos anos, a Polónia reergueu-se e ganhou força com o investimento estrangeiro direto no país.

Como resultado, o valor da moeda polaca subiu e tornou-se ainda mais popular entre os traders que operam moedas europeias. Este blog irá partilhar algumas informações e pontos de vista importantes sobre o Zloty polaco que podem ser úteis para traders iniciantes.

A economia polaca, o Zloty e o Banco Central da Polónia

A economia polaca cresceu significativamente nas últimas duas décadas, ultrapassando outras economias europeias e tornando-se a sexta maior economia da União Europeia (UE), com um PIB per capita superior a 70% da média da UE (em termos de paridade do poder de compra).

De acordo com uma pesquisa publicada pelo Banco Mundial em abril de 2023, o crescimento económico da Polónia desacelerou para 4,9% em 2022. Analistas do Banco Mundial sugerem que o crescimento do PIB provavelmente desacelerará para 0,7% em 2023 devido à alta inflação, o fluxo e o apoio a refugiados, enquanto outros enfatizam a falta de investimentos em R&D, que equivale a menos de 1,5% do PIB, inferior à média da UE.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está otimista em relação ao futuro da economia polonesa, sugerindo num relatório que “os altos preços da energia, a fraca procura doméstica e a incerteza global significam que o crescimento do PIB deve permanecer fraco até ao primeiro semestre de 2023.

O Narodowy Bank Polski (NBP) é o banco central da República da Polônia. O banco central da Polónia é responsável pela estabilidade do Zloty enquanto desenvolve e implementa a estratégia de política monetária e as diretrizes anuais de política monetária.

Em abril de 1924, o zloty foi introduzido em circulação, substituindo o marco polaco cujo valor havia sido destruído pela inflação. A moeda polaca é a 21ª mais operada no mercado de câmbio global, de acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central publicada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Desempenho do Zloty polaco

Como visto no gráfico mensal de 5 anos abaixo, o zloty polaco teve um bom desempenho em relação ao dólar americano, atingindo um mínimo de 3 anos a 1 de maio de 2021, quando foi negociado a 3,65 PLN em relação à moeda americana.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal de USD PLN.

Intervalo: 1 de maio de 2018 a 20 de julho de 2023. Registo: 20 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

No entanto, os 16 meses seguintes revelaram-se difíceis para o Zloty, uma vez que perdeu terreno face ao seu homólogo norte-americano. No início de setembro de 2022, a moeda polonesa registou uma baixa de vários anos, sendo operada a 4,94 em relação ao dólar.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário de USD PLN.

Intervalo: 25 de abril de 2023 a 20 de julho de 2023. Registo: 20 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Desde então, o zloty polaco recuperou a sua força e “continua a beneficiar de uma mistura de superávit em conta corrente, mais vendas de câmbio no mercado pelo Ministério das Finanças, entradas de investimento direto estrangeiro e capital de portfólio”, segundo economistas do ING.

O que os analistas pensam sobre o zloty e a economia polaca

A 7 de julho, o Banco Nacional da Polónia (NBP) anunciou a sua decisão de manter as taxas de juro inalteradas. A inflação nominal na Polónia ficou em 11,5% anualmente, mostraram os dados do instituto de estatísticas, abaixo do pico de 18,4% em fevereiro.

Um relatório da Reuters em 18 de julho mostrou que dois dos membros do conselho do NBP sugerem que a flexibilização da política monetária pode estar a caminho. Gabriela Maslowska, membro do Conselho de Política Monetária (MPC), mencionou que “se, por exemplo, em setembro ou outubro, os criadores de taxas julgarem que os dados recebidos são convincentes o suficiente, que vale a pena tomar uma decisão sobre um primeiro corte antes da projeção, acredito que seria compreensível”.

Os analistas do Commerzbank escreveram no relatório publicado a 14 de julho que “prevemos que o euro permanecerá forte até 2023, mas enfraquecerá mais uma vez em 2024. Dada a relação de alto beta do Zloty com o euro, vemos o EUR/PLN a subir novamente para 4,75, à medida que a inflação desaponta mais uma vez em 2024”. Estes também escreveram que “o nosso caso base continua a ser que a inflação se moderará visivelmente nos próximos trimestres, mas não convergirá totalmente para o objetivo, portanto, vemos 2024 como um potencial período negativo do Zloty”.

Os analistas do ING sugeriram num relatório publicado a 20 de julho que a desinflação contínua na Polónia poderia apoiar uma flexibilização imediata do banco central. Os economistas do banco holandês observaram que “o Conselho encerrou oficialmente o ciclo de alta das taxas de juro em julho, e o mercado está a apostar na flexibilização rápida e significativa da política monetária. O nosso cenário de linha de base assume dois cortes nas taxas de juros de 25 pontos-base antes do final deste ano (provavelmente em setembro e outubro). Ao mesmo tempo, com o perfil de inflação apresentado pelo NBP na sua projeção de julho, o espaço para cortes de juros é claramente menor do que o mercado está precificando atualmente.”

Operar o Zloty polaco e gestão de risco

O Zloty polaco é a moeda de um dos maiores mercados em desenvolvimento do mundo, portanto, faria sentido se os traders procurassem adicioná-lo ao seu portfólio. A força subjacente da economia polaca pode atrair investidores que gostariam de se beneficiar de qualquer potencial surgimento do zloty polaco. No entanto, operar forex sempre envolve riscos e a falta de preparação pode levar à perda de fundos importantes.

Os traders iniciantes devem ser especialmente cuidadosos ao construir as suas estratégias de trading porque estes não têm experiência e talvez o conhecimento de trading necessário para julgar qual seria o curso de ação correto. Para evitar o perigo de perder fundos, os traders iniciantes devem estudar os vários aspectos do trading e, claro, como usar as ferramentas de gestão de risco.

Há uma ampla gama de materiais educativos online que podem ajudar os traders iniciantes a aumentar os seus conhecimentos de trading. Webinars, artigos, tutoriais e vídeos preparados por especialistas em trading estão disponíveis para ajudar os traders iniciantes a aprender como usar as ferramentas de gestão de risco. Estas ferramentas podem fazer a diferença quando os mercados se movem contra o plano de um trader, minimizando as suas perdas.

Traders experientes sugerem que traders iniciantes devem estudar muito antes de embarcar nessa nova experiência. Não perca a oportunidade de proteger os seus planos o máximo possível usando as ferramentas de gestão de risco certas.

