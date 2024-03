Como operar com a Nike após o desempenho do terceiro trimestre de 2024

Embora as ações da Nike tenham tido um bom desempenho durante e após a pandemia, as ações caíram recentemente cerca de 50% em relação ao seu máximo histórico registado em novembro de 2021. Na verdade, o preço das suas ações terminou em queda nos últimos dois anos consecutivos.

A retalhista de roupa desportiva acaba de anunciar o seu relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024. Saiba mais sobre o desempenho da Nike e o que os analistas estão a prever para as suas ações abaixo.

Ação: Nike Inc Símbolo Conta Invest.MT5: NKE Data da Ideia: 26 de março 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $103 Preço-Alvo: $130 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Note que resultados anteriores não são um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho da Nike no terceiro trimestre de 2024

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal de 2024 da Nike:

Lucro por ação de $0,77 dólares vs $0,74 dólares esperados;

Receita de $12,43 mil milhões de dólares contra $12,28 mil milhões;

Lucro líquido trimestral de $1,17 mil milhões de dólares em comparação com $1,24 mil milhões no ano anterior;

Receitas na América do Norte de até $5,07 mil milhões vs $4,75 mil milhões de dólares;

Receitas da China de $2,08 mil milhões de dólares contra $2,09 mil milhões;

As receitas da Europa, Médio Oriente e África caíram 3% para 3,14 mil milhões de dólares e são inferiores às estimativas dos analistas.

No panorama geral, a Nike superou as estimativas dos analistas em termos de resultado por ação e receita. No entanto, a maior parte do impacto veio de receitas melhores do que as esperadas na América do Norte. As outras regiões, como a China, a Europa, o Médio Oriente e África, enfrentaram dificuldades no trimestre com receitas mais baixas. Na divulgação de lucros inicial, as ações subiram 5% antes de cair mais de 7%.

Embora o fluxo desigual de receitas das suas regiões globais seja uma preocupação, foram as orientações da Nike para o trimestre atual e para o ano fiscal de 2025 que preocuparam o mercado. A expectativa é de um crescimento de apenas 1% até o final do ano fiscal. No entanto, espera-se que as margens aumentem devido à redução dos custos do transporte marítimo e à melhoria da eficiência da cadeia de abastecimento.

A equipa de gestão afirmou que os gastos discricionários dos consumidores em vestuário e calçado diminuíram. É por isso que no ano passado esta anunciou um plano de reestruturação para reduzir custos em 2 mil milhões de dólares durante os próximos três anos.

A perspectiva macroeconómica mista e os resultados da empresa são uma das razões pelos quais mais analistas mudaram para uma avaliação de manutenção das ações, conforme mostrado abaixo.

Previsão das ações da Nike - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da Nike nos últimos 3 meses, existem atualmente 15 avaliações de compra, 13 de manutenção e 1 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Nike é de $130 dólares com o preço-alvo mais baixo de $81 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Nike é de $112,24 dólares.

Fonte: TipRanks, 26 de março de 2024

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Nike

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Nike poderia ser o seguinte:

Comprar a ação num intervalo acima de $103 dólares para ver se os compradores conseguem recuperar o controlo da queda de preço pós-lucro;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $130 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Nike:

Se a meta for atingida = lucro potencial de $270 dólares [($130 - $103) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando que a ação ainda caiu cerca de 50% em relação ao seu máximo histórico.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como comprar ações da Nike em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Nike. Mensal. Data: janeiro de 2017 a março de 2024, registado a 26 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Nike pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

