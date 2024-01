Operar com a Lululemon após tendência trimestral reavaliada

Janeiro 12, 2024 19:58

A Lululemon Athletica é uma retalhista americano-canadiana de roupa desportiva. Fundada em 1998, a IPO (oferta pública inicial) da empresa ocorreu em julho de 2007. Esta foi colocada na lista de empresas com maior crescimento da Fortune.

Os investidores concentram-se nos retalhistas de vestuário no início do ano, à medida que as empresas divulgam as suas vendas da época natalícia. Saiba mais sobre a orientação revista da Lululemon para o quarto trimestre de 2023 e o que os analistas estão a prever para as ações.

Ação: Lululemon Athletica Inc Símbolo Conta Invest.MT5: LULU Data da Ideia: 9 janeiro 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $518,00 Preço-Alvo: $610,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações vão originar ganhos, tal como outras originam perdes. Comece aos poucos para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro com uma conta demo para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

Orientação revisada de Lululemon

A Lululemon reavaliou positivamente a sua tendência para o quarto trimestre fiscal de 2023. Agora espera receitas na faixa de $3,17 mil milhões a $3,19 mil milhões de dólares. Isto é superior à orientação anterior de $3,135 mil milhões a $3,17 mil milhões de dólares e representa um aumento de 14% a 15% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro por ação da retalhista para o quarto trimestre fiscal de 2023 é agora esperado entre $4,96 e $5,00 dólares, o que é superior à orientação anterior e ao que os analistas esperavam. A previsão reavaliada mostra que a Lululemon teve um período festivo impressionante, com a diretora financeira Meghan Frank afirmando que está muito satisfeita com o seu desempenho.

Em 2023, o preço das ações da Lululemon terminou acima de 59% mais alto e registou um novo máximo histórico. Embora mais analistas tenham uma avaliação de compra para as ações, com alguns sugerindo manter e até mesmo vender, como pode ser visto nas previsões dos analistas abaixo, o nível de preço mais alto de todos os tempos de $516,00 dólares está próximo do preço-alvo médio.

Alguns analistas acreditam que as ações podem ter atingido o pico, enquanto alguns dizem que ainda há espaço para crescer. Por exemplo, em setembro, a Lululemon anunciou um acordo de parceria de cinco anos com a Peloton, que comercializará os seus artigos de vestuário na loja. Uma área chave de crescimento é a expansão internacional, uma vez que as receitas internacionais representam apenas 16% das receitas totais. No entanto, ainda não há anúncios de expansão e a maioria dos planos de crescimento conhecidos provavelmente já estão precificados nas ações, o que pode limitar qualquer potencial de valorização.

Acompanhar os planos de crescimento da Lululemon para 2024 é importante, pois terá um impacto direto sobre se os investidores acreditam que mais valor poderia ser desbloqueado no preço das suas ações. A próxima atualização de ganhos da Lululemon será a 26 de março de 2024.

Previsão das ações da Lululemon - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Lululemon nos últimos 3 meses, existem atualmente 22 avaliações de compra, 4 de manutenção e 1 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Lululemon é de $610,00 dólares com o preço-alvo mais baixo de $408,00 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Lululemon é de $518,00 dólares.

Fonte: TipRanks, 9 de janeiro de 2024

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Lululemon

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Lululemon poderia ser o seguinte:

Compre as ações num intervalo acima de $518,00 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $610,00 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Lululemon:

Se preço-alvo for atingido = lucro potencial de $920,00 dólares [($ 610,00 - $ 518,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir, especialmente considerando a incerteza em torno dos planos e investimentos futuros da Lululemon.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e sempre saber o quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Lululemon resultaria numa comissão de $0,20 dólares ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa de transação mínima baixa de $1. Portanto, o exemplo de ideia de trading acima resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações da Lululemon em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Lululemon com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admirals para ter acesso ao seu Dashboard; Clique em Operar com uma das suas contas Real ou Demo para abrir a plataforma web; Procure pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real; Clique em Criar Nova Ordem na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Lululemon. Mensal. Data: janeiro de 2017 a janeiro de 2024, registado em 9 de janeiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para operar com as ações da Lululemon ainda hoje ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Lululemon pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Lululemon cair, então também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços de ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados acima fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, análises de mercado, perspectivas semanais ou outras avaliações ou informações semelhantes (doravante “Análise”) publicadas nos sites das empresas de investimento da Admirals que operam sob a marca registada Admirals (doravante “ Admirals”) Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: