Notícia do dia para Iniciantes: Operar com a Prata, é rentável?

Fevereiro 04, 2023 00:06

A prata é uma das commodities mais populares no mundo do trading. A prata tende a manter o seu valor de longo prazo e, assim como o ouro, é provável que obtenha força a partir de um ambiente de baixas taxas de juro. Enquanto o ouro continua a ser a commodity número um quando se trata das preferências dos traders, a prata pode ser uma alternativa para pessoas que gostariam de explorar o mundo do trading das commodities.

Neste blog, vamos partilhar consigo algumas informações valiosas sobre o trading da prata e ajudaremos a fortalecer o seu conhecimento sobre esta mercadoria.

Algumas curiosidades sobre a prata

Poucos traders devem saber que a primeira moeda do mundo foi feita com prata, há mais de quarenta séculos. Segundo os arquivos encontrados, graças à pesquisa arqueológica, os antigos egípcios descrevem-na como como “metal branco”. Alguns historiadores sugerem que a prata era ainda mais cara que o ouro na era do Império Antigo. No entanto, existem opiniões diferentes sobre o assunto, então a supremacia do preço da prata em relação ao ouro naquela época não deve ser considerada uma garantia.

A prata tem sido usada na cunhagem de moedas e ouro. No entanto, a prata pode ser usada em muitas coisas, como na fabricação de painéis solares e semicondutores, bem como na fabricação de jóias e ornamentos, para citar alguns.

A prata é encontrada na natureza combinada com outros metais. As maiores minas de prata do mundo podem ser encontradas no México, China e Peru. O México é o principal país produtor, com especialistas à espera que este aumente as suas atividades de mineração em 2023, enquanto o Peru detém as maiores reservas.

Preços 'spot' e flutuações da prata

Em geral, os preços 'spot' da prata por onça são muito mais baixos do que os do ouro. A 1 de fevereiro, uma onça de prata custava $23,56, enquanto uma onça de ouro custava $1929. Embora os preços 'spot' do ouro chamem a atenção de investidores e traders, a prata pode ser uma opção alternativa para pessoas que desejam diversificar os seus portfólios de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - gráfico mensal XAG/USD capturado em 2 de fevereiro de 2023. Intervalo: 1 de julho de 2016 a 2 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os preços 'spot' da prata obtiveram flutuações notáveis ​​nos últimos 3 anos. Depois de atingir um mínimo de dois anos a 1 de março de 2020, os preços 'spot' da prata subiram, atingindo um máximo de sete anos no início de agosto de 2020. Embora os preços 'spot' da prata tenham aumentado durante o primeiro trimestre de 2022, os meses seguintes viram o preço do metal precioso a cair de $25,61 (10 de abril) para $18,03 (28 de agosto) por onça.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico diário XAG/USD capturado em 2 de fevereiro de 2023. Intervalo: 20 de setembro de 2022 a 2 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O quarto trimestre de 2022 foi benéfico para os preços 'spot' da prata, pois estes subiram de $18,25 (14 de outubro) para $28,89 (29 de dezembro). A 2 de fevereiro de 2023, a prata estava a ser negociada a $24,43 por onça.

O que os analistas de mercado prevêem em relação aos preços 'spot' da prata?

Como as indústrias retomaram as suas operações após a era da pandemia, o problema da oferta insuficiente de prata tornou-se evidente. Falando à CNBC, os analistas de commodities sugeriram que os preços 'spot' da prata poderiam atingir $30 por onça em 2023 devido à escassez de commodities. Deve-se notar que a última vez que os preços 'spot' da prata atingiram a marca de $30 por onça foi em fevereiro de 2013.

O relatório do CBNC disse que a procura por prata provavelmente crescerá 15% nos próximos 5 anos, já que a indústria automóvel e eletrónica devem aumentar a produção. Uma pesquisa fornecida pelo grupo comercial Silver Group observou que o fornecimento de prata da produção de minas em 2022 foi de 843,2 milhões de onças, bem abaixo do pico da década de 900 milhões de onças em 2016.

No entanto, alguns analistas expressam as suas preocupações em relação às perspectivas positivas. Estes observam que uma grande parcela da procura de prata está relacionada com a produção industrial que pode ser influenciada pelos receios de recessão. Portanto, estes sugerem que os preços 'spot' da prata podem cair para $18 a onça se a Reserva Federal dos EUA continuar a apertar a sua política monetária e a inflação cair mais rápido do que o mercado espera, especialmente se a economia dos EUA entrar em recessão.

A gestão do risco no trading é imperativo

Conhecimento é poder quando se trata de trading. A perda de capital é possível se o preço de um ativo for muito desviado da sua previsão. Ao gerir adequadamente o seu risco, está a assumir o controlo da quantia de dinheiro que pode ser perdida numa operação ou conjunto de operações, colocando um limite.

Para planear uma estratégia de trading bem-sucedida, deve primeiro familiarizar-se com o mercado. Além disso, precisa de conhecer as ferramentas de gestão de risco que sua corretora oferece e aprender a utilizá-las. Mesmo que o pior cenário se torne realidade, pode ainda mitigar o seu risco se tiver um plano para lidar com o mesmo.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

