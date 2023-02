Operar Cobre: Uma commodity pouco falada?

Fevereiro 11, 2023 00:37

Embora o comércio de cobre e as suas flutuações de preço não cheguem aos títulos das principais notícias financeiras, poucos analistas podem negar a força subjacente desta commodity. Sim, o cobre vem em terceiro lugar depois do ouro e da prata quando se trata de valor, mas às vezes aquilo que é menos falado pode esconder surpresas interessantes.

O nosso blog procura dar-lhe a oportunidade de aprender algumas informações úteis sobre o trading de cobre e permitir decidir se deseja explorar esta opção.

Introdução ao cobre

O cobre é encontrado no estado metálico livre na natureza. Os arqueólogos encontraram artefatos feitos de cobre em muitas regiões do mundo, com o mais antigo destes datando de 8.000 aC. Durante a era romana, o fornecimento de cobre vinha da ilha de Chipre. A Estátua da Liberdade, um dos símbolos americanos mais populares, contém mais de 170.000 libras de cobre.

Segundo dados publicados pela Administração de Comércio Internacional do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o Chile é o maior produtor de cobre do mundo, com quase um terço da participação global. Os EUA e a Indonésia vêm em segundo e terceiro lugar em termos de volume de produção, depois do Chile.

Uso do cobre no dia a dia

O cobre pode ser encontrado nos fios elétricos, na canalização e nos eletrodomésticos habituais, totalizando cerca de 400 libras. O automóvel costuma ter 60 libras de cobre. O cobre é 100% reciclável, com alguns especialistas a sugerir que 80% do cobre produzido até hoje ainda está em uso.

As ligas metálicas são criadas pelo processo de mistura de diferentes tipos de metais. Bronze e latão são duas das ligas mais conhecidas feitas de cobre. O cobre é usado em computadores para melhorar o desempenho dos microchips. O cobre é usado nesses chips para auxiliar na transferência de sinais elétricos e térmicos. O cobre é uma excelente escolha para uso em circuitos elétricos devido à sua capacidade superior de conduzir eletricidade sem sobreaquecer.

Qual é o comportamento do cobre nos mercados?

O preço do cobre tem sido historicamente instável. Quando a pandemia de coronavírus começou a varrer o mundo e os governos impuseram restrições, o seu preço caiu para $2,2 por libra, o menor valor em 4 anos. No entanto, os próximos meses foram positivos para a commodity, com o seu preço a subir e a atingir um máximo de vários anos em 1 de março de 2022, sendo operado a $4,7 por libra.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cobre (1.000 lbs.) / Gráfico mensal USX capturado a 9 de fevereiro de 2023. Intervalo: 1 de dezembro de 2017 - 9 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Apesar de um período turbulento em novembro e dezembro de 2022, o preço do cobre subiu em janeiro de 2023, atingindo $4,2 por libra em 26 de janeiro. O preço do cobre subiu 8,3% nos últimos três meses, enquanto ganhou 7,1% no acumulado do ano, de acordo com estatísticas fornecidas pela Marketwatch.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cobre (1.000 lbs.) / USX Gráfico Diário capturado em 9 de fevereiro de 2023. Intervalo: 1 de outubro de 2022 - 9 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Previsões de preço do cobre

Analistas de mercado que falaram com a CNBC enfatizaram que os mercados globais provavelmente serão afetados por um défice de cobre ao longo de 2023. Esse défice pode ser exacerbado por fluxos da oferta cada vez mais desafiadores vindos da América do Sul, bem como por maiores pressões da procura.

No entanto, outros analistas sugerem que os preços permaneceram fracos ultimamente, apesar da reabertura da China devido às restrições do COVID-19. Economistas do Instituto de Finanças Internacionais, falando ao Business Insider, disseram que “o que quer que esteja a acontecer na China, não há sinal de que o fim do COVID zero esteja a impulsionar o crescimento global, com base nos preços das commodities. Os preços do petróleo nunca subiram e os preços do cobre estão a cair depois do entusiasmo inicial com a reabertura da China ter desaparecido. A recessão global está a chegar.”

De acordo com as projeções feitas pela Goldman Sachs, o preço do cobre oscilaria em $9750 por tonelada em 2023, antes de aumentar para uma média de $12000 por tonelada em 2024. Economistas do Goldman Sachs sugeriram que o Chile provavelmente produzirá menos cobre de 2023 a 2025.

Um relatório publicado pelo Bank of America no final de dezembro mostrou que os seus analistas de commodities estão cautelosamente otimistas. No seu relatório, estes observaram que “mantemos uma visão cautelosa em 2023, esperando preços médios de $7500/t ($3,40/lb) no primeiro trimestre, antes de subir para uma média de $10000/t ($4,53/lb) no quarto trimestre de 2023.”

Existem maneiras de diminuir o risco no trading

Provavelmente já leu que operar envolve risco. As estratégias de trading nem sempre funcionam da maneira que queremos. Se os mercados se moverem na direção errada, poderá sofrer perdas consideráveis ​​que podem afetar os seus objetivos financeiros. Sendo um trader iniciante, a probabilidade erros de cálculo, ou outros, aumentam.

Se pretende evitar surpresas negativas desnecessárias, deve aprimorar os seus conhecimentos sobre trading e aprender a usar as ferramentas de gestão de risco à sua disposição. Sentir-se confiante sobre as suas ações e estratégias deve ser um dos seus principais alvos. Ao utilizar ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss e drawdown máximo, garante que não comprometerá mais fundos do que o necessário.

Estude antes de operar

Se não se sente confiante em usar estas ferramentas, é melhor estudar como estas funcionam e como podem ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Um grande número de seminários, webinars e e-books preparados por especialistas estão disponíveis para si. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre os segredos do trading antes de começar a usar fundos reais.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.