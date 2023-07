Operar a Lira Turca: o que vai acontecer?

Julho 11, 2023 01:51

Operar com a lira turca requer uma abordagem cuidadosa se um trader iniciante decidir incluí-la na sua estratégia de trading. O valor da moeda turca foi afetado pelas decisões de política monetária do banco central, que ocasionalmente geraram discussões entre analistas nos mercados globais. Neste blog, vamos partilhar algumas informações valiosas sobre o trading da lira turca para ajudar os traders iniciantes a tomar decisões mais informadas.

Introdução à Lira Turca

A lira turca (TL-code: TRY) é a moeda oficial da Turquia. A lira otomana, sua predecessora, foi introduzida em 1844 e substituída pela turca em 1927. Nas últimas décadas, a lira turca esteve associada à libra esterlina, ao franco francês e ao dólar americano. O Guiness Book of Records classificou a lira turca como a moeda menos valiosa do mundo em 1995 e 1996, e novamente de 1999 a 2004.

De acordo com o Banco Mundial, “a Türkiye é a 19ª maior economia do mundo, com um PIB de aproximadamente $906 biliões de dólares. No entanto, o crescimento da produtividade diminuiu à medida as reformas diminuíram na última década e o foco se voltar para apoiar o crescimento com booms de crédito e estímulos à procura, intensificando as vulnerabilidades internas e externas. A alta dívida do setor privado, défices persistentes em conta corrente, alta inflação e alto desemprego foram provocados pela instabilidade macrofinanceira desde agosto de 2018.”

Como a lira turca reagiu às mudanças na política monetária?

Uma pessoa que tenha operado a lira turca em relação ao dólar americano durante o terceiro trimestre de 2021 provavelmente nunca preveria a queda do valor da lira. A 1 de agosto de 2021, um dólar americano equivalia a 8,3 liras turcas, conforme mostrado no gráfico mensal abaixo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal USD TRY.

Intervalo: 1 de maio de 2018 a 6 de julho de 2023. Registo: 6 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Desde então, tudo gira em torno da valorização do dólar americano em relação à lira turca, com a cotação a chegar a $1 dólar = TRY 26,04 a 6 de julho.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário USD TRY.

Intervalo: 16 de janeiro de 2023 a 6 de julho de 2023. Registo: 6 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

A lira turca enfraqueceu quase 28% nos primeiros 6 meses do ano devido a políticas financeiras pouco ortodoxas, como sugerem alguns economistas. A 22 de junho, o Banco Central da Turquia (CBRT) anunciou a sua decisão de aumentar as taxas de juro em 650 pontos-base, a primeira alta desde março de 2021.

No entanto, a ação do banco central não satisfez os investidores, já que a maioria dos economistas esperava um aumento de 1150 pontos-base.

Operar com a lira turca: Banco Central para o resgate?

Os altos números da inflação e a desvalorização da lira turca atormentaram os consumidores nos últimos anos. Incapazes de acompanhar a subida dos preços, tendem a reduzir as suas compras e a reavaliar os seus gastos orçamentais. O Índice de Preços do Consumidor (IPC) da Turquia e o Índice de Preços ao Produtor (IPP) para junho caíram para 38,21% e 40,42% anualmente, de acordo com dados provenientes do serviço de estatísticas do país.

Deve-se notar que Hafize Gaye Erkan foi nomeado governador do Banco Central da Turquia, uma instituição que deverá desempenhar um papel fundamental nos esforços para impulsionar a economia atingida pela crise do país. Erkan também é a primeira mulher a chefiar o Banco Central da Turquia, demonstrando um currículo robusto com experiência de trabalho em alguns dos maiores bancos dos EUA.

Após a última subida de juros a 22 de junho, a diretoria do banco central observou em comunicado: “O Comité decidiu iniciar o processo de aperto monetário para estabelecer o curso de desinflação o mais rápido possível, ancorar as expectativas de inflação e controlar a deterioração no comportamento de preços”.

Trading da lira turca e previsões dos analistas

Os analistas do ING sugerem que a inflação anual caiu em junho com um indicador mensal melhor do que o esperado, mas a tendência de queda desde outubro parece estar a chegar ao fim. No relatório publicado a 5 de julho, os analistas do banco holandês sugeriram que “potenciais ajustes nos preços administrados também poderiam aumentar a inflação geral. Na frente política, o ponto de equilíbrio nas taxas de câmbio e nas taxas de juro ainda não foi visto, dando sinais de uma abordagem política gradual, o que implica que uma mudança para políticas mais convencionais levará tempo. No futuro, os participantes do mercado vão concentrar-se no novo Programa de Médio Prazo do governo, que deve ser anunciado em setembro.”

Os analistas da Goldman Sachs sugeriram que a lira turca poderia enfraquecer para 28 por dólar em 12 meses, em comparação com uma previsão anterior de 22. No entanto, os seus economistas foram apanhados de surpresa nos primeiros dez dias de junho, quando a lira turca perdeu mais terreno do que o esperado. No seu relatório (3 de junho), estes observaram que “pensamos que é uma questão de quando, e não se, a moeda enfraquece significativamente, com a probabilidade de um ajuste pontual maior ter aumentado. Acreditamos que a escolha de Mehmet Simsek como o novo ministro do Tesouro e Finanças aumenta a probabilidade de que a política monetária mude para uma direção mais ortodoxa”.

Murat Okcu, professor de economia na Suleyman Demirel University, falando aos repórteres financeiros da Al Jazeera, sugeriu que “a indústria está preparada para uma taxa de câmbio de 25 liras para o dólar americano. Na verdade, mesmo uma cotação do dólar entre 25 e 28 liras não será vista como uma anomalia”, acrescentando que não se deve esperar que a lira atinja o nível de valor anterior a 2014.

Analistas do MUFG enfatizaram a mudança na política monetária do banco central e notaram a necessidade de recuperar a credibilidade. No seu relatório, estes escrevem: “Em junho, a lira turca enfraqueceu acentuadamente em relação ao dólar americano em termos de taxas de fecho de Londres de 20,701 para 26,063. O Banco Central da Turquia (CBRT) elevou a taxa de recompra de uma semana em 6,50 pontos percentuais para 15,00%. Agora é importante para os formuladores de políticas na Turquia recuperar a credibilidade entre os investidores estrangeiros que reduziram drasticamente a exposição à Turquia. Levará tempo para recuperar a confiança dos investidores, devido aos receios de que a reversão da política possa ter vida curta, pois envolverá um ajuste doloroso para a economia”.

Gestão de risco ao operar com a lira turca

Operar com a lira turca requer atenção, pois a moeda turca registou flutuações significativas nos últimos anos, o que pode funcionar a favor, mas também contra os seus objetivos, dependendo da sua estratégia. Os altos e baixos da lira turca certamente não passam despercebidos por traders experientes, mas e os traders iniciantes?

Os traders iniciantes que desejam incluir a lira turca nas suas estratégias devem navegar pelos recursos encontrados na internet e descobrir quais fatores movem o valor da moeda turca para cima ou para baixo e porquê. Operar sem o conhecimento certo pode esconder armadilhas que podem levar à perda de total de fundos. As ferramentas de gestão de risco fornecidas pelas corretoras são uma forma de minimizar as perdas caso os mercados se movam contra você.

Aprender a usar ferramentas de gestão de risco é essencial para traders iniciantes. As pessoas que iniciam a sua jornada caminhada devem estudar, neste momento, materiais educacionais, como e-books, blogs, webinars e outros vídeos para melhorar o seu conhecimento. As ferramentas de gestão de risco podem melhorar a experiência de trading, reduzindo o seu stress enquanto concentra-se em projetar a melhor estratégia possível.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.