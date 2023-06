Operar a coroa norueguesa: sobe ou desce em 2023?

A coroa norueguesa (NOK) não é tão popular quanto o euro ou a libra esterlina entre os traders. No entanto, é uma moeda que tem relação com uma das economias europeias mais fortes, enquanto alguns dos pares da coroa norueguesa com a moeda única e dólar americano não passam despercebidos pelos traders.

Este blog tem como objetivo informar os traders iniciantes sobre a coroa norueguesa, a economia norueguesa e partilhar algumas previsões de analistas.

A Coroa Norueguesa e o Norges Bank

A coroa norueguesa substituiu o speciedaler em 1875. No final de 1992, o Norges Bank, o banco central da Noruega, decidiu abandonar o sistema de taxa de câmbio fixa em favor de taxas de câmbio flutuantes, já que a moeda norueguesa estava a ser atacada por especuladores.

O Norges Bank foi fundado em 1816 e é um dos bancos centrais mais antigos da Europa. O principal objetivo do banco central da Noruega é promover a estabilidade financeira, ao mesmo tempo que gere o Fundo de Pensões do Governo, onde é depositado o excedente de riqueza produzido pelas receitas do petróleo norueguês. A taxa base de juros é o principal instrumento do Norges Bank para estabilizar a inflação e a evolução da economia norueguesa.

Coroa norueguesa contra o euro

A coroa norueguesa é a 14ª moeda mais operada globalmente, de acordo com o Bank for International Settlements. Os pares mais populares são o euro em relação à coroa norueguesa e o dólar americano em relação à moeda norueguesa.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal EUR NOK.

Intervalo: 1 de abril de 2018 a 27 de junho de 2023. Registo: 27 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O gráfico mensal mostra que a coroa norueguesa ganhou força em relação à moeda única entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, marcando uma subida de dois anos no início do segundo mês de 2022.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário EUR NOK.

Intervalo: 23 de abril de 2023 a 27 de junho de 2023. Registo: 27 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

No entanto, desde então, a coroa tem vindo a perder terreno em relação ao euro, sendo negociada a 11,85 kr (27 de junho) e tornando-se a moeda do G10 com pior desempenho este ano.

Norges Bank aumenta as taxas para a maior subida em 15 anos

A 22 de junho, o banco central da Noruega aumentou as taxas de juro ao nível mais alto registado nos últimos 15 anos, superando as expectativas dos analistas, enquanto tenta combater as pressões inflacionárias. O conselho de administração do Norges Bank sugeriu que um novo aumento de taxa em agosto poderia ser uma opção.

A governadora do Norges Bank, Ida Wolden Bache, observou que “se não aumentarmos a taxa básica de juros, os preços e os salários podem continuar a subir rapidamente e a inflação se consolidar”.

Quando o Norges Bank vai parar de aumentar as taxas?

Comentando sobre a decisão do banco central da Noruega, os economistas do Nordea disseram que “a decisão dura de hoje mostra que o Norges Bank está a falar sério e está preocupado com a escalada da inflação. A decisão justifica-se pelo fato de a inflação ter chegado bem acima do previsto. Uma NOK mais fraca e um crescimento salarial maior do que o esperado pioram as perspectivas de inflação mais à frente. O fraco NOK também contribui para sustentar a pressão sobre a economia norueguesa.”

Analistas de mercado da TD Securities observaram num relatório que “o Norges Bank acelerou o seu ritmo de aumento de taxa ao entregar um aumento de 50bps para 3,75% na reunião de hoje. Somando-se ao aumento hawkish, o Banco atualizou significativamente as suas projeções macro e de taxas. A decisão de hoje (22 de junho) é uma forte declaração do Norges Bank, com o Banco a mostrar claramente que está pronto para fazer o que for necessário para trazer a inflação de volta ao objetivo.” No seu relatório, estes sugerem que esperam mais dois aumentos de 25 bps em agosto e setembro, para atingir uma taxa terminal de 4,25%, enfatizando que “embora vejamos os riscos aproximadamente equilibrados, a incerteza é alta”.

Um relatório do Danske Bank de que o euro pode se fortalecer em relação à coroa norueguesa nos próximos meses. “No curto prazo, a NOK será muito sensível às notícias sobre o ambiente de investimento global e a combinação de crescimento sequencial global mais fraco e condições de liquidez global mais rígidas raramente é um bom coquetel para a NOK. Esperamos que o NB revise drasticamente suas vendas fiscais de NOK FX em agosto, mas antes disso a incompatibilidade da transação fiscal de FX deixa o NOK vulnerável. Assim, mantemos um perfil de inclinação ascendente para EUR/NOK nos próximos meses, antes de traçarmos um movimento mais baixo tanto no desvanecimento da força do EUR quanto no retorno da NOK em 2023”, escreveram eles em seu relatório.

Os analistas do ING enfatizam que o Norges Bank se tornou “falcão” em seu esforço para apoiar a coroa, indicando que mais movimentos de aperto podem estar a caminho. Em seu relatório publicado em 22 de junho, os economistas do banco holandês observam: “Não apenas o banco central foi além nesta reunião, mas agora está sinalizando uma taxa de pico de 4,25% no final deste ano – cerca de 60 pontos-base acima do previsto anteriormente . Pelos padrões históricos, essa é uma grande revisão. O NOK estava 5,5% mais fraco no final de maio em uma base ponderada pelo comércio, em relação ao que o banco central havia assumido em março, embora essa diferença tenha diminuído nos últimos dias. Essa fraqueza também exige taxas mais altas, de acordo com o modelo do banco.”

Trading da coroa norueguesa e gestão de risco

A coroa norueguesa é uma das moedas menos populares do velho continente. Pode não ser tão importante quanto o euro no mercado financeiro global ou ser um farol de estabilidade como o franco suíço, mas é a moeda relacionada a uma das economias mais fortes da Europa.

Operar pares de moedas envolve riscos, especialmente para traders iniciantes. Só porque os pares de euro para coroa norueguesa ou dólar americano para coroa norueguesa não pertencem aos principais pares de moedas, isso não significa que haja menos risco. Os traders iniciantes devem estudar cuidadosamente o mercado forex, planear os seus movimentos com antecedência e proceder com cautela ao executar as suas estratégias.

Um plano de trading cuidadoso pode ajudar um trader iniciante a se aproximar dos seus objetivos financeiros, mas usar ferramentas de gestão de risco é essencial para traders que desejam construir uma estratégia abrangente. Por exemplo, ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss, podem ajudar os traders iniciantes a proteger seus fundos de quedas inesperadas ou decisões erradas. Aprender a usá-los é uma questão de quanto você gostaria de estudar, pois as fontes de conteúdo educacional são muitas, como webinars, e-books, blogs de instruções detalhadas e seminários. Os traders experientes aconselham aos iniciantes que protejam as suas estratégias usando ferramentas de gerenciamento de risco, então por que não estes conselhos?

