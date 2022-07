O que vem a seguir para o EURUSD?

Julho 13, 2022 23:08

As forças macroeconómicas raramente mentem e influenciam as moedas nacionais mais do que se espera. Uma forte combinação de alta inflação, próximos aumentos das taxas de juro e conflitos geo-políticos pairam sobre as perspectivas da Zona Euro. O EURUSD caiu para 0,99997 a 12 de julho, com o sentimento 'bearish' em relação à moeda única da Zona Euro.

Isto não quer dizer que o dólar não enfrente ventos contrários macroeconómicos semelhantes. O conflito na Ucrânia, a alta inflação e uma recessão iminente estão a sobrecarregar o sentimento de mercado e as obscurecer as perspectivas. A moeda apenas fortaleceu-se em ações anteriores da Reserva Federal para domar a inflação e, como um ativo 'safe haven', os ativos denominados em dólares competem com ouro, franco suíço e JPY. Além disso, o mercado de trabalho dos EUA continua a mostrar resiliência.

No lado positivo do EURUSD, as exportações europeias provavelmente serão competitivas, dada a taxa de câmbio favorável para os pares de moedas EUR.

Então, o que vem a seguir para o EURUSD? Algumas possibilidades podem ser consideradas:

Um período prolongado de paridade ou quase paridade no curto a médio prazo.

Um período de fraqueza de curto prazo antes do aumento da taxa de juro do BCE.

Após o aumento da taxa de juro do BCE esperado a 21 de julho, o euro pode receber suporte.

As tendências macroeconómicas discutidas começaram em meados do primeiro trimestre. A alta inflação desencadeada pelo conflito na Ucrânia e a recuperação do COVID-19 levaram a aumentos nas taxas de juro nos EUA, o que levou a receios de uma recessão e a uma contração do PIB no final do segundo trimestre.

A curto prazo, o dólar também pode sofrer impactos com o crescimento do PIB no segundo trimestre. Se houver dois trimestres de crescimento negativo, isso significa uma recessão técnica. A divulgação do PIB dos EUA está marcada para 28 de julho, uma semana após a reunião de política monetária do BCE.

Os EUA divulgam os seus mais recentes benchmarks de inflação hoje. O Índice de Preços do Consumidor (IPC) mensal, excluindo alimentos e energia, deverá ter caído de 6% em maio para 5,8% em junho. Quaisquer resultados inesperados podem mover os pares de moedas USD.

Noutras notícias de trading, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) elevou a sua principal orientação de taxa de juro para 2,5%, conforme o esperado. Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) eleve a sua atual orientação de taxa de juro de 1,5% para 2,25% ainda hoje.

A Admirals oferece uma ampla gama de material analítico e educativo. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.