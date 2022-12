Novos horizontes para o EUR com a entrada da Croácia na zona do euro

Dezembro 13, 2022 01:17

O euro recebeu um impulso moral muito necessário após a notícia de que a adição da Croácia significará outros 4 milhões de pessoas a usar a moeda comum da zona do euro para comprar e vender bens e serviços. Depois de quase um ano a jogar em segundo plano para o dólar americano, o euro também pode receber mais apoio de outras direções, começando com a postura cada vez mais agressiva do Banco Central Europeu (BCE) na política monetária.

A Croácia é o 20º estado membro da zona do euro e o seu resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de setembro ficou no nível de 5,2% anualmente. O crescimento económico do país contribuirá para a valorização da Zona Euro e, consequentemente, para a valorização da moeda comum.

Embora existam muitos críticos do sistema monetário EUR, o fato é que é metade dos pares de moedas mais operados no mundo, sendo o dólar americano a outra metade. Os novos membros da zona do euro podem adicionar o que o Brexit tirou? Embora a Grã-Bretanha nunca tenha feito parte da zona do euro e preferisse manter a libra esterlina, o euro era procurado no Reino Unido porque não havia tarifas comerciais ou outras burocracias que restringissem o fluxo de negócios entre os blocos. A forte demanda por uma moeda sustenta seu valor mesmo em tempos voláteis na economia subjacente do país.

Como a UE, o Reino Unido ainda está sentindo as consequências do Brexit e muitos dados serão divulgados na segunda-feira que devem nos fornecer instantâneos do estado da sexta maior economia do mundo.

PIB do Reino Unido para outubro

Com a economia do Reino Unido à beira da recessão, cada lançamento de referência pode ser importante.

Existem várias maneiras de olhar para a taxa de crescimento do Reino Unido e as expectativas para o curto prazo. Em uma base mensal, o PIB deverá ter subido 0,4 por cento em outubro, em comparação com menos 0,6 por cento em setembro. O crescimento ano a ano para outubro é visto no nível de 1,6 por cento, em comparação com 1,3 por cento anteriormente.

Tomando outro ângulo da produtividade, a produção de construção do Reino Unido para outubro deve crescer 6,8%, contra 5,7% anteriormente em uma base anual. As expectativas para o setor manufatureiro não são tão positivas e um declínio de menos 5,0% está previsto para outubro, em comparação com menos 5,8% anteriormente.

No setor de importação e exportação, o saldo do comércio de mercadorias para outubro é de menos 14,1 bilhões de libras esterlinas, em comparação com menos 15,656 bilhões de libras esterlinas no mês anterior. O déficit comercial de bens fora da UE para outubro é esperado em menos 7,9 bilhões, contra menos 8,551 bilhões em setembro, o que significa que as importações de bens do Reino Unido estão excedendo suas exportações nos mercados da UE e fora da UE.

No geral, a balança comercial entre o Reino Unido e outros mercados mundiais de bens e serviços deverá ser de menos 2,3 bilhões de libras esterlinas em outubro, em comparação com menos 3,1 bilhões em setembro.

Déficits comerciais podem surgir quando o valor das importações de um país excede o valor de suas exportações devido à inflação nas importações de energia ou quando os consumidores preferem comprar bens e serviços de outro país, muitas vezes por preços mais baixos ou uma taxa de câmbio favorável.

Olhando para as expectativas acima, há um cenário misto para a economia do Reino Unido no curto prazo. Embora seja verdade que a economia provou sua resiliência repetidas vezes, atualmente enfrenta ventos contrários domésticos e internacionais e desafios consideráveis ​​para reconstruir acordos comerciais do zero.

O Reino Unido não é o único bloco com déficit comercial. A União Européia também experimentou uma balança comercial negativa durante grande parte do ano, principalmente por causa dos altos custos de importação de combustíveis após a guerra na Ucrânia. A decisão sobre a taxa de juros do BCE está chegando em 15 de dezembro e é um evento financeiro de bandeira vermelha, dadas as pressões inflacionárias na UE.

O banco central da Europa deve aumentar sua principal orientação para a taxa de juros para 2,5 por cento, ante 2 por cento anteriormente, juntando-se a outros bancos centrais globais no aperto da política monetária. O que isso significa para o euro no último mês de negociação e investimento do ano? A moeda pode ter mais suporte em relação ao dólar americano devido ao estreitamento da faixa de divergência entre as políticas monetárias dos EUA e da UE. Se o BCE conseguir andar na linha tênue entre apertado e muito apertado, à medida que as taxas de juros sobem na UE, os ativos denominados em EUR podem começar a recuperar a atração.

