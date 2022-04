Nova incerteza sobre a Reserva Federal

Abril 06, 2022 21:15

A incerteza sobre a retórica agressiva do Federal Reserve prevaleceu antes da divulgação da ata do FOMC de março, quando o banco central elevou a orientação da taxa de juros em 0,25%. Os investidores esperam mais informações sobre os planos de redução de QE do Fed após anos de compras de ativos para apoiar a economia durante a pandemia.

O sentimento da noite para o dia na Ásia assumiu a liderança dos mercados de ações da Austrália, que recuaram à medida que os investidores precificavam a perspectiva de outro grande banco central – o RBA – se tornar agressivo. Em sua decisão de abril, o RBA abandonou sua orientação de “paciência”, sinalizando que uma das principais economias da Ásia começaria a aumentar as taxas de juros no curto prazo.

Restrição monetária

A mudança para o aperto monetário nos EUA e na Austrália se reflete no Reino Unido. A inflação está alta nas três regiões, pressionada pela retomada da atividade econômica após a desaceleração da pandemia de COVID-19. À medida que a indústria superaquece seus motores em uma luta para atender aos níveis crescentes de demanda, a escassez da cadeia de suprimentos está aumentando a inflação de preços.

A alta inflação e o aumento das taxas de juros chegam em um momento desafiador para a dívida global, que atingiu recordes durante a política monetária acomodatícia da era da pandemia.

Outro sinal dos tempos é a volatilidade nos preços spot do petróleo bruto, já que os investidores tentam ficar à frente da próxima curva no curso imprevisível do conflito na Ucrânia. As consequências geopolíticas aumentaram os riscos do lado da oferta da Rússia e a Opep não desistiu de seus planos de aumentar a produção gradualmente no próximo trimestre. Mais recentemente, os preços spot do petróleo bruto recuaram nas esperanças de paz na Europa, além dos esforços dos EUA para liberar suas próprias reservas de petróleo para contrabalançar a inflação.

Além da ata do FOMC de hoje, o próximo evento de negociação com bandeira vermelha é na quinta-feira com o lançamento das vendas no varejo da zona do euro para fevereiro. Pode haver um efeito dominó nos cruzamentos da moeda EUR se as expectativas de crescimento forem decepcionadas, mas, da mesma forma, a moeda do bloco pode ser apoiada se os números forem melhores do que o esperado. Os pares de câmbio do euro também enfrentam ventos contrários decorrentes da incerteza sobre as próximas eleições na França em abril.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.