Tesla apresenta resultados trimestrais e continua a bater recordes

Julho 27, 2021 18:11

A Tesla, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, deu ontem a conhecer o seu segundo resultado trimestral, superando todas as expetativas dos analistas.

A empresa esteve próxima de duplicar a sua receita trimestral face ao ano passado, atingindo os 11,958 biliões de dólares.

Este número é aproximadamente 500$ milhões acima das previsões por parte de analistas.

Este aumento na receita e aumento das margens teve um impacto significativo nos lucros por ação da Tesla, que ascendeu aos 1,45$ face aos 0,93$ previstos, um crescimento acima dos 50%.

Neste trimestre a empresa atingiu algumas metas históricas, produzido e comercializando mais de 200 mil veículos, mantendo a sua meta de crescimento de 50% para este ano.

A somar, a empresa garantiu os seus planos de expansão e liquidez suficiente para financiar um aumento da capacidade de produção a longo prazo.

Os mercados reagiram às notícias com um aumento de 1,43%, portanto, as ações Tesla foram hoje comercializadas a um preço de 667$ em pré-mercado.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico 4H Tesla. Intervalo de dados: 11 de Dezembro de 2020 a 27 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 27 de Julho, às 07:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

No gráfico acima podemeos observar a evolução das ações Tesla desde 11 de Dezembro, em intervalos de 4 horas.

Neste, podemos observar a formação de um triângulo descendente, que se começou a formar a meio de Janeiro e se consolidou no início de Março.

Desde então, as ações Tesla têm vindo a ser negociadas num intervalo lateral nesta formação triangular, com pequenas ascensões em que o título atingiu a zona de overbought tal como indicado no seu indicador RSI, momentos em que investidores se fizeram valer para colher lucros.

O valor tem rondado a resistência desta formação triangular descendente há vários dias e, hoje, o valor de pré-mercado evidenciou que o valor das ações Tesla estavam acima deste patamar-chave.

Esta é seguramente uma ação digna de atenção dos traders, uma vez que um insurgir deste valor poderá originar uma movimentação quase vertical e um novo ciclo de crescimento.

Com a Conta MetaTrader5 da Admirals poderá negociar ações dos principais bancos ou qualquer outro ativo financeiro de sua eleição! O mercado de ações permite a investidores lucrar tanto em mercados em ascensão como em decréscimo, assim como o de apostar em empresas que se alinhem com os seus ideais. Clique no banner seguinte para abrir uma conta GRATUITA hoje mesmo:

Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: