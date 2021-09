Grupo automóvel Stellantis adquire o First Investors Financial Service Group

Setembro 02, 2021 14:44

É possível que o nome Stellantis não signifique nada para muitos investidores. No entanto, quando lhes for dado a conhecer que a Stellantis é proprietária de marcas como a Peugeot, Citroën, Opel, Fiat e Jeep, todos se aperceberão rapidamente que estamos a falar de uma gigante do setor de locomoção automóvel.

Concretamente, a Stellantis é o resultado da fusão entre os antigos grupos PSA e FCA (Fiat Chrysler Automobiles), que teve início no ano passado e se consolidou no início deste ano, sendo a sede do grupo na Holanda. Como resultado desta fusão, os dois grupos esperam que esta fusão gere lucros na ordem dos 3,7 biliões de euros, sem a necessidade de encerrar quaisquer dos seus pontos de produção.

No seguimento da fusão, o grupo é composto pelas 14 seguintes marcas:

FCA Itália FCA EUA Grupo PSA Fiat Chrysler Peugeot Abarth Dodge Citroën Alfa Romeo Jeep DS Automobiles Lancia Ram Trucks Opel Maserati Vauxhall

Fonte: Wikipedia

Hoje, a Stellantis anunciou a aquisição da First Investors Financial Service Group por um montante próximo dos 285 milhões de dólares(EUA).

A First Investors Financial Service Group é uma empresa especializada no financiamento de vendas automóveis nos EUA. Com esta aquisição, o grupo pretende introduzir-se neste importante mercado - na esperança que este lhe acarrete receita e lucros, assim como a possibilidade de construir uma carteira fiel de clientes.

Observando ao preço das ações Stellantis, podemos constatar que este ano a empresa tem seguido uma tendência de crescimento, colmatando num aumento de 37,22% no final de Agosto. Ainda assim, o seu valor enfrenta neste momento uma correção após a estipulação de máximos anuais a 13 de Agosto, a cerca de 22 dólares por título.

Neste momento, o preço está a lutar pela manutenção do seu suporte(representado pelo nível de retração de Fibonacci de 50% da última movimentação ascendente). É possível que, após o bearish crossover das suas médias móveis a curto e médio prazo, esta correção venha a procurar o seu anterior suporte, na zona coincidente com a sua média móvel a 200 sessões(linha vermelha) e o nível de retração de Fibonacci de 61,8%.

A perda deste nível abriria portas a uma correção posterior em busca da sua linha de uptrend e do importante suporte/resistência(representados pela linha laranja). Não obstante, enquanto forem mantidos os presentes níveis o sentimento manter-se-á positivo.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico H4 Stellantis NV. Intervalos de dados: 18 de Janeiro de 2021 a 2 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 2 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 23.12%

2019: 12.52%

2018: -18.94%

2017: 96.52%

2016: -0.15%

