Robinhood humilhada na sua estreia na Nasdaq

Julho 30, 2021 18:37

Nesta quinta-feira, a estreia à muito aguarda em bolsa da Robinhood consumou-se na bolsa de valores Nasdaq. Mas não correu tão bem quanto o planeado.

Cerca das 12:30 EDT(17:30 GMT), as ações começaram a ser negociadas a 38$, o patamar mais baixo do intervalo de 38$ a 42$. Pelas 17:35 o preço das ações tinha caído 9%.

O preço das ações recuperou após esta queda imediata, mas no encerrar da sessão às 16:00, as ações Robinhood tinham caído mais de 8%. O seu preço de encerramento de 34,82$ deram à Robinhood uma capitalização de mercado de 29 milhões de dólares.

Apesar de um desapontante primeiro dia, as ações Robinhood foram uma das ações mais transacionadas nos EUA na quinta-feira, com mais de 100 milhões de títulos a trocarem de mãos. A empresa propriamente dita vendeu 52,4 milhões de ações, lucrando quase 2 biliões de dólares no processo.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico M1 HOOD. Intervalo de dados: 29 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 30 de Julho de 2021. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

A Robinhood, cujo modelo de negócio se propõe a "democratizar investimentos" através da remoção de depósitos mínimos e comissões de corretora, cresceu em popularidade desde o início da pandemia, com muitos traders jovens a registarem-se na plataforma.

Contrariamente a alguns dos mais recentes IPO's, a Robinhood desfrutou de um ano lucrativo em 2020, com uma receita de 7,45 milhões de dólares e um lucro líquido de 959 milhões de dólares.

No entanto, apesar destes fatores positivos, muitos investidores mantiveram-se cautelosos relativamente às ações da empresa, sobretudo devido a preocupações relativas à sua avaliação de 31,8 biliões de dólares e conflitos com as reguladoras dos EUA.

No mês passado, a Financial Industry Regulatory Authority multou a Robinhood em 70 milhões de dólares por emitir comunicados "falsos e enganadores" aos seus clientes. A empresa foi também multada em 65 milhões de dólares pela Securities and Exchange Committee(SEC) em 2020, por induzir os clientes em erro.

Para além disso, a principal fonte de receita da empresa advém da prática controversa de pagamentos de 'order flows', que consiste na prática na venda das negociações dos seus clientes a market makers. Existem preocupações de que este modelo venha a ser motivo de atenção das reguladoras, após o presidente da SEC, Gary Gensler, ter sido vocal na sua crítica apreciativa do mesmo.

Permanecem também questões quanto à capacidade da Robinhood manter os seus altos níveis de lucratividade no cenário pós-pandémico. Muito do seu recente sucesso poderá ser atribuído aos confinamentos de Covid-19 que mantiveram muitos de nós em casa, em busca de outras avenidas de ocupar os tempos livres. Assim que o mundo "reabra", manter-se-á a sua jovem audiência focada no mundo dos investimentos?

