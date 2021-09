PayPal adquire a Paidy por 2,7 biliões de dólares

Setembro 08, 2021 16:07

Após resultados trimestrais positivos em Maio, no final de Julho o PayPal apresentou resultados mistos nos quais, ao contrário do trimestre anterior, a receita não excedeu as expectativas de mercado - reportadando 6,24 biliões de dólares em comparação com os 6,27 biliões previstos.

Apesar disso, durante o mês de Agosto, o preço das ações do PayPal capitalizou 4,77%, o que contribuiu para um aumento total de 23,23% para os primeiros 8 meses do ano.

Hoje, a empresa está mais uma vez em foco depois de anunciar a aquisição de uma das start-ups japonesas tidas com maior consideração pelos mercados, por uma quantia total de 2,72 biliões de dólares.

Com a aquisição da Paidy, o PayPal ganha maior presença no mercado japonês, o que acarreta enorme potencial visto que o Japão é o terceiro maior mercado de e-commerce do mundo. Portanto, espera-se que esta aquisição aumente o volume de negócios da empresa, aumentando consequentemente os seus lucros e receitas.

Para já, parece que Paidy manterá a sua infraestrutura e marca, com a integração final prevista para o futuro.

Como é o caso para a maioria das empresas de tecnologia listadas em bolsa, ao longo do ano passado o preço das ações do PayPal manifestou uma forte tendência de crescimento, o que as levou a estipular máximos históricos a cerca de 309$ por ação, a 23 de Julho, onde formou um double top com os seus máximos anteriores (representadas pela faixa verde no gráfico abaixo).

Neste momento, o preço está em processo de fechar o bearish gap, formado a 29 de Julho, o que lhe poderia conceder um novo impulso até junto dos 300$ por ação, na sua busca de atingir os seus atuais patamares resistivos.

A aquisição desta nova empresa poderá ser o gatilho para um novo ímpeto de crescimento, potencialmente reforçado pela ascensão acima das suas médias móveis de curto e médio prazo, e o câmbio para território positivo no seu indicador MACD.

Por outro lado, insucesso em fechar o atual gap e ultrapassar os 300$ por ação, poderá trazer o valor de volta aos seus presentes níveis de suportes junto das suas médias móveis. A somar, a perda de sua linha de tendência(vermelha) de médio prazo abriria a porta para uma nova correção.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário PayPal. Intervalo de dados: 17 de Julho de 2020 a 8 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 8 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 116.51%

2019: 28.64%

2018: 14.22%

2017: 86.52%

2016: 9.03%

