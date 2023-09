Operar com o Dólar de Hong Kong: O que saber?

Hong Kong é um daqueles lugares onde o Oriente encontra o Ocidente. Localizada no sudeste da China, foi colónia britânica durante 150 anos, mas agora pertence à China, construindo um vínculo único. Até a moeda de Hong Kong é chamada de dólar de Hong Kong (HKD). O trading do dólar de Hong Kong pode ser mais familiar para os traders asiáticos, mas certamente não é tão popular como as principais moedas negociadas diariamente no mercado global. No entanto, a economia de Hong Kong é resiliente e a cidade continua a ser um dos centros de poder económico no continente asiático.

Neste blog, vamos partilhar alguns pontos de vista interessantes sobre o trading do dólar de Hong Kong e como este é afetado pelas políticas económicas implementadas.

Dólar de Hong Kong (HKD) e a economia de Hong Kong

Conforme mencionado anteriormente, Hong Kong foi uma colónia britânica de 1841 a 1997. O governo do Reino Unido concordou em transferir todo o território para a China após o término do arrendamento dos Novos Territórios em 1997. Como resultado, Hong Kong tornou-se uma região administrativa especial (SAR) até pelo menos 2047. Alguns dizem que Hong Kong é o lugar onde os valores da vida chinesa se encontram com as ideias ocidentais de liberdade económica e legislação.

De acordo com um relatório publicado pela Reuters, o governo de Hong Kong reavaliou a sua previsão de crescimento para 2023 dos anteriores 3,5-5,5% para 4,0-5,0%. Os economistas do governo afirmaram na declaração anexa que o difícil ambiente económico global continuaria a afectar as exportações, mas "o turismo receptivo e o consumo privado continuarão a ser os principais motores do crescimento económico durante o resto do ano".

Analistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) sugeriram que, embora durante 2022 a economia tenha estagnado, espera-se que 2023 seja um ano de crescimento. O relatório do FMI observa: “A recuperação económica na RAE de Hong Kong estagnou em 2022, após um grande surto de COVID e o aperto da política monetária dos EUA. Mas em 2023, prevê-se que o PIB real cresça 3,5%. Com uma pressão salarial moderada, espera-se que a inflação medida pelo IPC aumente gradualmente para cerca de 2¼ por cento até ao final de 2023.”

Fundada em 1993, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) é a instituição bancária central de Hong Kong. Os principais objetivos da HKMA são manter a estabilidade monetária no âmbito do Sistema de Taxas de Câmbio Vinculadas, promover a estabilidade e integridade do sistema financeiro e ajudar a manter o estatuto de Hong Kong como centro financeiro internacional.

O dólar de Hong Kong é a moeda oficial de Hong Kong. A moeda em Hong Kong é emitida pelo governo e por três bancos locais sob a supervisão da HKMA. O dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano num acordo que remonta a mais de 40 anos. O que alguns talvez não saibam é que o dólar de Hong Kong também é usado no país vizinho Macau, pois está indexado à pataca macaense (MOP).

O que pensam os analistas sobre o desempenho do Dólar de Hong Kong?

Quando se trata de desempenho, o dólar de Hong Kong passou por momentos difíceis nas últimas semanas. Em Agosto, a moeda de Hong Kong perdeu 0,6% do seu valor face à sua homóloga norte-americana. Este foi o pior desempenho mensal registado nos últimos 38 anos. As taxas de juro em Hong Kong têm aumentado à medida que a sua política monetária se move em linha com a Reserva Federal dos EUA, uma vez que a sua moeda está indexada ao dólar dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong, um dos índices mais populares entre os traders, também sofreu flutuações significativas no primeiro semestre do ano. Alguns economistas sugerem que uma recuperação económica chinesa poderá ajudar o índice a recuperar o terreno perdido na segunda metade do ano.

Economistas do ANZ Bank sugerem que o dólar de Hong Kong poderia funcionar como moeda de reserva no contexto da 'desdolarização'. No seu relatório, observam: “Associar o HKD ao RMB não acrescenta valor ao desenvolvimento da China, uma vez que já existe um mercado de CNH. Em vez disso, o HKD é uma moeda candidata de reserva apoiada por uma infra-estrutura financeira sólida e por um regime cambial livremente convertível. A indexação ao HKD é semelhante a uma “moeda estável”, pois o seu valor está vinculado a um ativo de referência. A tecnologia Blockchain e a 'tokenização' dos títulos governamentais aumentarão as qualidades de segurança e tornarão-na mais atraente para os investidores que procuram a diversificação do regime do dólar convencional na era digital.”

Comentando o desempenho do dólar de Hong Kong e apelando a Hong Kong para associar o dólar do país ao renminbi chinês (RMB), economistas do BNP Paribas escreveram num relatório: “Há apelos a Hong Kong para abandonar o dólar americano e mudar para um indexação ao RMB. Apesar da crescente integração económica de Hong Kong com a China continental, esta não parece ser uma alternativa aconselhável neste momento porque o HKD é uma moeda forte numa conta de capital aberta, enquanto o RMB é uma moeda suave numa conta de capital fechada. Uma indexação ao HKD-RMB também significa que Hong Kong teria de seguir a política monetária da China, uma medida que não seria credível para manter a confiança internacional antes da gestão da política monetária da China amadurecer.”

Trading do Dólar de Hong Kong (HKD) e Gestão de Risco

O Dólar de Hong Kong é uma das moedas mais fortes da Ásia, já que Hong Kong é famosa pelos serviços financeiros de alta qualidade que é capaz de fornecer e pela sua economia resiliente. Operar com o Dólar de Hong Kong traz riscos que os traders iniciantes não devem ignorar. Grandes perdas de fundos podem ocorrer no menor tempo possível, portanto, estar preparado é a única solução se não quiser comprometer o seu orçamento disponível e as suas metas financeiras.

Aprender a operar e a aprofundar o seu conhecimento sobre ferramentas de gestão de risco é fundamental. As corretoras oferecem uma ampla gama de ferramentas educativas para ajudá-lo a atualizar as suas técnicas de trading. Webinars, e-books, blogs e guias estão à disposição de todos os traders iniciantes. Esta é a melhor maneira de aprender os fundamentos do trading antes de iniciar o trading no mercado real.

Operar sem gestão de risco é um empreendimento que os traders iniciantes não devem realizar, pois pode expô-los a perigos financeiros. As plataformas de trading populares vêm equipadas com ferramentas de gestão de risco que podem fazer a diferença quando os mercados se movem contra a sua estratégia e objetivos. Aprender como usar a ordem stop-loss ou qualquer outra ferramenta semelhante vai poupar-lhe algumas dores de cabeça e permitir que você aproveite o trading enquanto minimiza as perdas de fundos. Nunca se esqueça que o conhecimento é uma das chaves para uma estratégia de sucesso.

