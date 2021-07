Reunião da OPEC desta semana poderá definir preços a curto prazo

Se no mês passado comentámos no relatório de futuro positivo por parte da OPEC, no qual se estimou um aumento de produção de 1,4 milhões de barris/dia/membro do grupo para 2022, durante as sessões de ontem e de hoje, a OPEC e seus afiliados celebram uma reunião em busca de um acordo face ao possível aumento de produção para os meses que se avizinham.

Inicialmente, as reuniões da OPEC+ lideradas pela Rússia e Arábia Saudita, pareciam evidenciar um modesto aumento de produção, que poderia atingir os 2 milhões de barris por dia entre os meses de Agosto e Dezembro. Esta reunião é fulcral, uma vez que o insucesso em chegar a acordo, ou um acordo modesto, poderiam prejudicar o preço do petróleo a curto prazo, atenunando a "euforia" dos mercados decorrente do aumento na procura.

Após o relatório positivo de Junho, o preço do barril Brent subiu 8,38% durante o mês, estabilizando o preço a cerca de 75$ por barril.

Em termos técnicos, se olharmos ao seu gráfico semanal, podemos confirmar como durante esta semana o preço se mostrou capaz de ascender acima da sua linha de downtrend e, caso esta ascensão se mostre robusta em função do tempo, o valor do Brent poderá experienciar um forte ímpeto de crescimento, que o poderá conduzir primeiro aos 80$ por barril ou até mesmo a níveis junto dos 87$ por barril.

Pelo contrário, podemos constatar que o barril está a ser negociado muito longe das suas médias móveis e apresenta um forte overbought no seu indicador stochastic, pelo que devemos manter-nos atentos a uma possível correção.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico semanal Brent. Intervalo de dados: 23 de Novembro de 2014 a 2 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 2 de Julho, às 10:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: -21.52%

2019: 22.68%

2018: -19.55%

2017: 17.69%

2016: 52.41%

