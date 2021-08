Nvidia apresenta os seus resultados para o segundo trimestre

Agosto 19, 2021 16:54

A somar aos detalhes de política monetária da FOMC, que apontaram a uma possível redução até ao final do ano, o mercado esteve atento a diferentes resultados empresarias dos Estados Unidos, onde pudesse encontrar um trend positivo.

De entre estes resultados, quiçá os resultados para o segundo trimestre da empresa americana Nvidia, especializada no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico e circuitos integrados para computadores/dispositivos móveis, estejam em maior destaque.

Tal como mencionámos na análise de 29 de Julho, esta empresa é um dos empreendimentos com o melhor desepenho este ano, evidenciado pelo crescimento de cerca de 50% até finais de Julho, na sequência da tendência bullish que vinha mostrando desde Março de 2020.

Em virtude destes crescimentos pronunciados, a 21 de Julho a empresa efetuou um stock split de 4:1 com o intuito de tornar os seus títulos mais atrativos para investidores, uma vez que os preços de 800$ poderiam ser um detrimento à sua liquidez, afetando por sua vez o crescimento da empresa.

Em termos gerais, estas operações são aproveitadas pelos investidores como uma forma de encerrar parcialmente as suas posições, obtendo assim lucros que poderão posteriormente investir noutras oportunidades, motivando por vezes ligeiras quebras temporárias do valor. Este não pareceu ser o caso da Nvidia, uma vez que rapidamente continuou a sua ascensão e, como consequência dos resultados positivos que apresentou durante a sessão de ontem, este título poderá obter ainda mais ímpeto para o futuro recente.

Concretamente, a Nvidia obteve lucros por ação de 1,04$ e uma receita de 6,51 biliões de dólares, ultrapassando as expetativas de mercado - 1,02$ por ação e 6,32 milhões de dólares em receita. O ponto negativo destes resultados recai sobre as placas gráficas destinadas à mineração de criptomoedas, ficando estas aquém das previsões.

Em termos técnicos, se observarmos o seu gráfico diário, podemos constatar que se encontra neste momento numa consolidação triangular, iniciada com a estipulação de máximos históricos junto da faixa a verde. A perda do seu suporte inferior(faixa inferior) poderá aumentar os decréscimos até à zona próxima dos 180$ por ação.

Pelo contrário, um afastar deste patamar poderia levar o preço a enfrentar a sua média a 18 sessões, que age neste momento como sua principal resistência. Caso a quebre, o uptrend gerado poderia conduzir a Nvidia até junto da sua zona de máximos.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Nvidia. Intervalo de dados: 11 de Dezembro de 2020 a 19 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 19 de Agosto, às 10:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 121.91%

2019: 76.24%

2018: -31.00%

2017: 81.33%

2016: 223.79%

