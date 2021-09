Micron encerra o seu ano fiscal com resultados trimestrais muito positivos

Setembro 30, 2021 03:41

Aguardamos ainda por notícias dos Estados Unidos sobre as negociações que estão a ocorrer entre democratas e republicanos sobre o teto da dívida. Se não chegarem a um acordo nos próximos dias, os Estados Unidos poderão enfrentar o seu primeiro incumprimento de dívida na história, conforme afirmou a ex-presidente da Reserva Federal e atual secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Entretanto, continuamos com a publicação dos resultados trimestrais, destacando hoje os resultados do quarto trimestre fiscal da empresa americana Micron, especializada na produção de chips e semicondutores para unidades de armazenamento.

A Micron voltou a obter excelentes resultados, superando as expectativas do mercado em termos de Earnings per Share (EPS) esperados, como podemos verificar na seguinte tabela:

Fonte: Investing.com

Especificamente, a Micron relatou um lucro por ação de 2,42 dólares e receita de 8,27 biliões de dólares, face aos 2,33 dólares por ação e 8,22 biliões de dólares em receita esperados. Apesar disto, após a divulgação dos resultados, a cotação das ações desvalorizou cerca de 3,57%.

Como podemos observar no seu gráfico diário - após uma forte tendência de alta que o levou a estipular máximos históricos a 12 de Abril de 2021, a 96,95$ por ação - o preço seguiu uma tendência de queda nos últimos meses que o levou à perda de vários níveis de suporte, gerando uma formação de cunha, atingindo os seus mínimos anuais em torno de 69$ por ação.

Apesar dos bons resultados apresentados a cada trimeste, a tendência de queda poderá ser explicada pela incerteza sobre os resultados, e as perspectivas futuras, associadas à crise provocada pela produção de semicondutores e chips. Estas quedas fizeram com que o preço das ações da empresa caísse 2,77% este ano, caindo mais de 23,29% em relação aos máximos mencionados.

Neste momento, o preço encontra-se num interessante intervalo lateral, delimitado pela zona coincidente entre a sua média móvel a 200 sessões, a faixa de suporte/resistência laranja e a faixa superior da formação de cunha/linha de tendência de baixa - que atua como o seu primeiro importante nível de resistência, tendo a faixa vermelha inferior como seu principal nível de suporte.

Caso o preço não se mostre capaz de superar este importante nível de resistência, o preço poderá sofrer um novo impulso descendente em direção até junto do seu suporte - cuja perda abriria a porta para uma nova correção até junto da faixa inferior da formação de cunha, a cerca de 64$ por ação.

O presente nível de resistência é crítico e enquanto o preço não se mostrar capaz de efetuar uma ruptura sustentada de crescimento acima desta formação, o sentimento permanecerá negativo. Uma quebra acima conferiria um novo impulso ao preço, embora este tenha que enfrentar vários importantes níveis de resistência antes que seja possível atingir novos máximos.

Fonte: Plataforma MetaTrader 5 da Admirals. Gráfico diário Micron. Intervalo de dados: 4 de Agosto de 2020 a 29 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 29 de Setembro de 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução dos últimos cinco anos:

2020: 39,79%

2019: 69,49%

2018: -22,84%

2017: 87,59%

2016: 54,80%

