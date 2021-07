JP Morgan e Goldman Sachs destroem previsões de analistas

Julho 14, 2021 18:36

Como nas últimas semanas, a sessão de hoje esteve focada no debate acerca do aumento da inflação nos EUA e, uma vez mais, o CPI dos EUA excedeu as expetativas de mercado, motivando um encerramento negativo de Wall Street com quedas de 0,31%, 0,35% e 0,38% para o Dow Jones, S&P500 e Nasdaq respetivamente.

A somar à inflação nos EUA, a sessão de hoje tomámos também conhecimento dos CPI's de Reino Unido e Espanha, também estes acima do perspetivado em consenso de mercado. O CPI inglês fixou-se nos 2,5% face aos 2,2% previstos, e o CPI espanhol atingiu igualmente os 2,5% face aos 2,4% perspetivados.

Por outro lado, durante a sessão de ontem, tomámos também conhecimento dos resultados trimestrais de dois gigantes do mercado, o JP Morgan e o Goldman Sachs, que, tal como nos resultados trimestrais publicados em Abril, excederam as expetativas com resultados muito positivos para o segundo trimestre do ano.

O JP Morgan é o maior banco nos EUA e apresentou ontem resultados trimestrais muito positivos, obtendo um lucro por ação de 3,78$ e uma receita de 31,4 biliões de dólares face aos 3,16$ por ação e receita de 30 biliões esperados pelo mercado.

Apesar destes resultados positivos, o preço das suas ações sofreu quedas devido à incerteza gerada pela inflação nos EUA, levando-o a encerrar o dia com uma queda de 1,49%.

Em termos técnicos, se observarmos o seu gráfico diário podemos confirmar que, apesar de a tendência a longo prazo ser claramente bullish, desde meio de Fevereiro que o preço se tem movimentado lateralmente com um suporte a cerca de 147$(faixa a vermelho).

É importante que nas sessões que se avizinhem prestemos atenções redobradas às movimentações do preço, uma vez que a empresa poderá estar a desenhar uma formação de cabeça e ombros que, caso se confirme, poderá motivar uma alteração à tendência do título. A somar, esta alteração de tendência poderia confirmar-se com a quebra do nível de suporte representado pela banda a vermelho, embora o valor tivesse que enfrentar posteriormente o seu principal suporte, junto da sua média a 200 sessões.

Pelo contrário, se o valor se mostrar capaz de manter estes níveis de suporte, o sentimento permanecerá então bullish devido aos bons resultados embora, para que isto aconteça, teremos de nos manter muito atentos à evolução da inflação e de como esta afetará os mercados financeiros.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário JP Morgan. Intervalo de dados: 24 de Fevereiro de 2020 a 14 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 14 de Julho, às 09:40 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: -8.85%

2019: 42.80%

2018: -8.72%

2017: 23.93%

2016: 30.68%

Entretanto, o Goldman Sachs apresentou também resultados trimestrais bastante positivos, superando também as expetativas de mercado, atingindo um lucro por ação de 15,02$ e uma forte receita de 15,39 biliões de dólares, face aos 9,96$ por ação e 12,04 biliões de dólares esperados.

Tal como no caso do JP Morgan, esta empresa encerrou a sessão em perda apesar dos bons resultados, caindo 1,19% para os 375,89$, devido à inflação.

Em termos técnicos, após o estipular de máximos históricos a 4 de Junho, a cerca de 391$ por ação, o preço encontra-se numa correção que o levou a ressaltar junto das suas resistências/suportes representados a vermelho.

Tal como no gráfico anterior, teremos de nos manter atentos à evolução do preço e da inflação dos EUA, uma vez que, caso a instabilidade dos mercados se mantenha e o preço perca o seu presente suporte, poderemos confirmar uma alteração da tendência para bearish, embora o preço tivesse que enfrentar diversos suportes e a sua média móvel a 200 sessões para tal.

Para já o sentimento permanence positivo e estes bons resultados poderão conduzir os preços até junto de novos máximos.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Goldman Sachs. Intervalo de dados: 25 de Fevereiro de 2020 a 14 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 14 de Julho, às 09:45 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 14.69%

2019: 37.64%

2018: -34.43%

2017: 6.39%

2016: 32.86%

