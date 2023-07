Operar o Dólar de Singapura: O que deve saber?

Julho 28, 2023 22:12

Singapura é um dos destinos mais amigáveis do mundo para expatriados, se você tirar da equação o custo de vida. Singapura pertence ao grupo das economias mais fortes da Ásia, recebendo investimentos e inovações tecnológicas de todo o mundo. Como Singapura é um poderoso centro económico, o dólar de Singapura ganha força.

Neste blog, vamos partilhar algumas informações sobre o dólar de Singapura e a economia de Singapura que podem ser úteis para os traders.

Economia de Singapura: Quão forte é?

Singapura é uma cidade-estado construída numa ilha no sudoeste da Ásia, na ponta da península malaia. Singapura tornou-se numa colónia da Coroa Britânica em 1946, juntou-se à Federação da Malásia em 1963, mas acabou por tornar-se independente a 9 de agosto de 1965. A República de Singapura, como é o seu nome oficial, é uma economia altamente desenvolvida e um dos portos mais importantes da Ásia Leste. Singapura pertence ao chamado grupo dos Quatro Tigres Asiáticos, que inclui Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong, que estão entre as economias mais desenvolvidas desta parte do mundo.

Singapura é considerada um centro económico global favorável aos negócios pelos economistas. Singapura atrai uma grande quantidade de investimento estrangeiro devido à sua localização estratégica, trabalhadores qualificados, baixas taxas de impostos e infraestrutura avançada. Singapura ficou em quarto lugar entre as economias mais competitivas do mundo em 2023, de acordo com o mais recente Ranking de Competitividade Mundial do International Institute for Management Development (IMD), perdendo uma posição em relação às estatísticas de 2022.

Autoridade Monetária de Singapura e o Dólar de Singapura

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS), formada em 1971, é o banco central de Singapura e regulador financeiro integrado. A MAS também trabalha com o setor financeiro para desenvolver Singapura como um centro financeiro internacional dinâmico. A aprovação da Lei MAS deu ao MAS a autoridade para regular o setor de serviços financeiros em Singapura.

Também foi encarregado de promover a estabilidade monetária e as políticas de crédito e câmbio favoráveis ​​ao crescimento da economia. De acordo com o site do MAS, a autoridade agora administra os vários estatutos relativos a dinheiro, bancos, seguros, valores mobiliários e setor financeiro. Após a sua fusão com o Board of Commissioners of Currency em 2002, a MAS também assumiu a função de emissão de moeda.

O dólar de Singapura (SGD – S$) é a moeda oficial da República de Singapura desde 1967. De acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central divulgada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), o dólar de Singapura é a décima moeda mais operada no mundo.

Desempenho do Dólar de Singapura

O par de moedas USD/SGD atingiu um máximo de vários anos a 1 de setembro de 2022, quando foi negociado a $1,43 dólares, como pode ver no gráfico mensal abaixo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal USD SGD.

Intervalo: 1 de maio de 2018 a 27 de julho de 2023. Registo: 27 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

No entanto, no quarto trimestre de 2022, o dólar de Singapura ganhou terreno com o par a atingir um mínimo de vários anos quando entramos no novo ano, sendo negociado a $1,31 dólares.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário USD SGD.

Intervalo: 2 de maio de 2023 a 27 de julho de 2023. Registo: 27 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Durante 2023, houve flutuações com o dólar de Singapura mostrando a sua força em relação à sua contraparte americana e o par sendo negociado entre $1,32 - $1,35 dólares.

O que os analistas pensam sobre a Economia e o Dólar de Singapura?

Uma coisa que talvez não saiba é que o MAS não dita taxas como acontece com outras economias, como os EUA ou o Reino Unido. Desde 1981, o banco central de Singapura controla a taxa de câmbio, e não as taxas de juro. Poderá perguntar por que motivo o MAS escolheu fazer isto em vez de seguir as políticas da Fed ou do BCE.

MAS, Taxas de juro e Taxa de câmbio do Dólar de Singapura

O motivo é que Singapura é uma pequena economia que depende do comércio. Isto significa que a inflação é fortemente influenciada pela força ou fraqueza do dólar de Singapura em comparação com o iene japonês, por exemplo, ou outras moedas, como o dólar americano, etc. A MSA prometeu controlar a força do dólar de Singapura para gerir os preços ao consumidor; isso é feito com a taxa de câmbio efetiva nominal do dólar de Singapura (S$NEER). A Taxa de Câmbio Efetiva Nominal do Dólar de Singapura é a taxa de câmbio entre o dólar de Singapura e um conjunto de moedas dos principais parceiros comerciais do país.

A economia de Singapura ainda é um dos quatro tigres asiáticos?

A economia de Singapura evitou uma recessão técnica no segundo trimestre de 2023, crescendo 0,7% na comparação anual e 0,3% na comparação trimestral, segundo o relatório publicado pela instituição de estatísticas do país. Economistas consultados pela Reuters previam uma taxa de crescimento de 0,3% na comparação trimestral e de 0,6% na comparação anual.

Os analistas da MAS escreveram na sua revisão anual que “as perspectivas de curto prazo permanecem incertas com riscos negativos. Se vulnerabilidades latentes no sistema financeiro global surgirem nos próximos meses, a confiança do consumidor e do investidor poderá sofrer um novo golpe, com implicações adversas para a economia em geral”. O MAS estimou que o produto interno bruto para 2023 cairá para uma faixa de 0,5% a 2,5% este ano, muito abaixo do crescimento de 3,6% em 2022.

Economistas do HSBC sugeriram que “Singapura está bem posicionada para liderar a região com uma recuperação rápida”. Comentando sobre a economia de Singapura na CNBC, estes disseram que existem bolsas de resiliência económica, observando que “enquanto o retorno dos turistas chineses é apenas 30% do nível equivalente (níveis de 2019), Singapura é, no entanto, o campeão em restaurar voos diretos com a China. Isto abre caminho para uma aceleração dos turistas chineses nos próximos meses, apoiando os setores de serviços de Singapura”.

Um relatório sobre a inflação do país do UOB disse que “embora a inflação plena esteja saindo um pouco mais rápido do que o esperado, a moderação no ritmo do núcleo da inflação permaneceu em linha com a projeção. Como tal, agora esperamos que a inflação global fique em média mais baixa em 4,7% (da previsão anterior de 5,0%), enquanto continuamos a esperar que a inflação principal atinja uma média de 4,0% em 2023. Excluindo o impacto do GST de 2023, esperamos agora que a inflação global atinja a média de 3,7% (da previsão anterior de 4,0%) e o núcleo da inflação para uma média de 3,0% (inalterada) em 2023, ambos ainda acima do objetivo “padrão” de 2%.

Os analistas do ANZ partilharam as suas projeções em relação ao dólar de Singapura com uma nota publicada a 26 de junho, sugerindo que “com o MAS em espera, o Singdollar não vai tirar nenhum benefício de nenhuma re-centralização ascendente política como no ano passado. Mas com o seu caminho de valorização ainda em vigor, esperamos que o S$NEER continue a subir e permaneça na metade superior da banda de política. Singapura continua a atrair fluxos de capital, que o MAS vem a absorver em parte através de aumentos nas suas reservas cambiais. A forte correlação entre SGD e DXY significa que o principal driver será do lado do dólar. Com a Reserva Federal dos EUA perto de encerrar o seu ciclo de restrição, vemos o DXY a cair na segunda metade do ano, o que ajudará a fortalecer o SGD.” O relatório do ANZ prevê que o dólar de Singapura seja negociado em relação ao dólar americano a $1,31 até o final do ano.

Gestão de risco ao operar com o dólar de Singapura

Se decidiu incluir o dólar de Singapura na sua carteira de trading, deverá avaliar os seus riscos. Os traders iniciantes às vezes tendem a sobrestimar as suas capacidades, cometendo erros devido à ignorância potencial e à urgência de começar a operar. No entanto, erros ao negociar podem ter consequências negativas, às vezes de grande dimensão.

Existem maneiras para os traders iniciantes minimizarem os seus riscos. Uma delas é aumentar o seu conhecimento de trading estudando as várias técnicas de trading, aprendendo o máximo que puder sobre trading. Webinars, blogs, seminários, vídeos e uma ampla gama de materiais educacionais são fornecidos gratuitamente por corretoras na Internet.

Outra maneira é aprender a usar ferramentas de gestão de risco, como a ordem de stop-loss. Estas ferramentas existem em plataformas de trading, esperando que as utilize ao executar as suas estratégias de trading. As ferramentas de gestão de risco ajudam a reduzir perdas potenciais se os mercados se moverem contra os seus planos e a mantê-lo num caminho seguro sem perder fundos valiosos. Aprenda a aproveitá-los para poder construir a estratégia financeira que o ajudará a aproveitar a experiência do trading.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.