Ouro perde o seu principal suporte

Junho 30, 2021 18:37

Se observarmos o mercado de ações e os principais índices dos EUA, é-nos possível confirmar como, ao longo das últimas sessões, o mercado parece disposto a acreditar a versão da Reserva Federal relativamente à inflação. Para já esta situação parece ir "voando debaixo do radar" embora, tal como pudemos constatar na conferência de imprensa de 17 de Junho de Jerome Powell, caso a recuperação económica se mantenha a este ritmo, a Reserva Federal consideraria a possibilidade de começar a agir em próximas reuniões. O consenso de mercado não perspetiva qualquer comunicado ou reação até ao simpósio anual em Jackson Hole, em Agosto.

Na semana passada, na nossa análise de commodities, comentámos que, e seguindo estas palavras, os rumores têm aumentado em relação a possíveis aumentos, sendo o ouro o principal afetado após a forte recuperação do dólar face às possíveis alterações à corrente política monetária.

Este robustecer do dólar veio colocar em causa a movimentação ascendente que o ouro vem traçando, após a confirmação de um triple ground(a vermelho) no final de Março. Deu-se aí início a um novo ímpeto ascendente, conduzindo o ouro à quebra do bearish channel que vinha seguindo desde os seus máximos históricos. Se observarmos o seu gráfico diário, é-nos possível confirmar como, durante a sessão de ontem, o ouro perdeu o seu principal suporte na zona coincidente com o nível de retração de Fibonacci de 61,8% e da linha vermelha.

Esta perda está a ser confirmada na sessão de hoje e está a levar a que o ouro seja negociado a cerca de 1750$ por onça. Após a falha na tentativa de recuperação durante a semana passada, deu-se um crossover descendente das suas médias móveis a 18 e 200 sessões, confirmando assim a tendência bearish deste nível de suporte enquanto o seu indicador de MACD continua a ganhar força em termos negativos, apesar do estatuto de oversold que podemos visualizar no seu indicador stochastic.

Nas próximas sessões, teremos de nos manter atentos à possibilidade de recuperação do preço, e confirmar se este se mostra capaz de recuperar e manter os seus níveis de suporte agora perdidos, uma vez que uma falha neste sentido poderia abrir as portas a uma correção posterior até junto dos seu próximo suporte nos mínimos anuais.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário GOLD. Intervalo de dados: 2 de Março de 2020 a 30 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 30 de Junho, às 10:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do ouro nos últimos 5 anos:

2020: 21.86%

2019: 15.45%

2018: -3.22%

2017: 12.75%

2016: 10.12%

