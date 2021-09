Evergrande tenta acalmar os mercados e ações chinesas recuperam

Setembro 24, 2021 03:21

Hoje é um dia repleto, com um grande número de dados macroeconómicos europeus a ser conhecidos, bem como notícias dos EUA e da China, sobre a reunião de ontem da Reserva Federal e a situação contínua de Evergrande respetivamente.

Durante a sessão de hoje, conhecemos os dados preliminares de PIB de produção e serviços para a França, Alemanha, Reino Unido e a zona do euro em geral. No agregado, estes dados foram não apenas piores do que no mês passado, mas também piores do que o esperado pelo consenso de mercado pelo terceiro mês consecutivo na Alemanha e na Zona Euro - confirmando que a economia continua a abrandar devido à crise causada por problemas de entrega de commodities , microchips e a variante delta do coronavírus.

Jerome Powell anunciou ontem que a redução gradual começaria na próxima reunião em Novembro e poderia terminar em meados de 2022, mas que as taxas de juros permanecerão inalteradas ​​e não devem cambiar até 2023. No entanto, alguns membros do da Reserva Federal acreditam que seria positivo aumentar as taxas de juros no segundo semestre de 2022.

Parece que a incerteza gerada pela falência técnica da gigante chinesa, Evergrande, está a começar a refrear-se, depois da empresa ter afirmado que pagaria os seus cupões nacionais com vencimento a 23 de Setembro, amenizando a tensão em torno da empresa e alavancando uma forte recuperação em ambas a empresa e nas bolsas chinesas em geral.

Se olharmos para o gráfico diário, podemos ver que, durante as duas últimas sessões, o índice Hang Seng realizou uma forte recuperação após estipulação de mínimos anuais. Isto levou-o a enfrentar o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, na área coincidente com o seu nível de suporte anterior(a vermelho) do movimento lateral que tem seguido nos últimos dois meses.

É importante acompanhar a evolução do preço nas próximas sessões. Neste momento, encontra-se num nível de resistência importante e um salto para o lado negativo poderia confirmar o romper do canal lateral, desencadeando uma forte movimentação ascendente, com uma retração cujo preço-alvo seria a largura do canal lateral (demarcado pelas linhas verde e vermelha).

Por outro lado, se o preço conseguir subir acima e se mantiver nesses níveis, o preço poderá formar uma nova movimentação crescente em busca da sua média móvel (branca) a 18 sessões, em torno do nível retração de 50% de Fibonacci. Uma quebra deste nível abriria a porta para o preço atacar a faixa superior do canal.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário HSI50. Intervalos de dados: 3 de Agosto de 2020 a 23 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 23 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: -3.40%

2019: 9.07%

2018: -13.61%

2017: 35.99%

2016: 0.39%

