Números de inflação na zona Euro atingem os 2,2%

Agosto 18, 2021 16:53

Como discutimos na análise de ontem, Jerome Powell não forneceu muitas pistas quando à diminuição de aquisições por parte da Reserva Federal, mas deu a entender que não acredita que a variante Delta do vírus corona impacte significativamente a recuperação económica como foi anunciado pelo "The Wall Street Journal". O final do programa de compra de ativos poderá ter início nos meses que se avizinham, embora, para que tenhamos indicações mais claras devemos manter-nos atentos às publicações de minutas da última reunião de política monetária da FOMC, publicados esta tarde, embora seja possível que não recebamos quaisquer indicações claras até ao simpósio de Jackson Hole, em Setembro.

Durante a sessão de hoje, tomámos também conhecimento dos importantes números de inflação da zona euro, onde pudemos comprovar que o CPI anual foi estabelecido a 2,2%, face aos 1,9% do mês passado, estando em linha com as expetativas de mercado. Tal como nos Estados Unidos, o crescimento da inflação na Europa está focada nos mercados e isto poderá conduzir à redução gradual do programa de estimulação por parte do BCE.

Por outro lado, têm surgido rumores e expetativas em antecipação da apresentação do iPhone 13 para Setembro, onde a Apple poderá anunciar até 4 versões do novo modelo. Nos resultados apresentados em Abril, assim como em Julho, a Apple mostrou robustez ao obter resultados que excederam as expetativas de mercado.

Nas últimas semanas, temos observado que a Apple tem experienciado um forte crescimento, após transpôr a linha de downtrend a médio prazo em Junho passado, a mesma linha que iniciou a estipulação dos prévios máximos históricos. Este movimento motivou a que o preço suba acima dos seus máximos históricos, consolidando num pequeno intervalo lateral, representado pelas faixas vermelha e verde.

A quebra deste canal poderá causar um novo ímpeto ascendente, estipulando o valor numa zona próxima dos 160$ por ação.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário APPLE. Intervalo de dados: 3 de Abril de 2020 a 18 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 18 de Agosto, às 09:30 GMT.

Evolução do preço da Apple ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 80.75%

2019: 86.13%

2018: -6.78%

2017: 46.15%

2016: 9.99%

