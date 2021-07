Mercados em espera por Lagarde e BCE

Julho 22, 2021 18:59

Durante a sessão de hoje, as atenções do mercado estarão sem dúvida focadas nas palavras da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, no seguimento da reunião do BCE.

As perspetivas são de que o BCE não se afaste do guião da Reserva Federal, portanto não são esperadas quaisquer alterações à política de empréstimos ou programa de aquisições mas, de futuro, Lagarde poderá reservar futuras ações do BCE no que toca a taxas de juro e controlo da inflação.

Recentemente, tomámos conhecimento que o BCE aprovou uma alteração histórica à sua estratégia de política monetária ao subir a sua tolerância à inflação para 2%, permitindo subidas acima deste valor em determinados períodos. Esta é uma clara resposta no sentido de levantar dúvidas acerca da estimulação monetária, face à crescente inflação decorrente da recuperação económica.

Tal como referimos na nossa análise de mercado Forex de à duas semanas, durante a primeira metade do ano o par de divisas EUR/USD perdeu 2,93% e, de momento, esta tendência decrescente mantém-se durante o mês de Julho com um decréscimo de 0,51%, o que conduziu o EUR/USD a perder diversos níveis de suporte incluindo o seu importante suporte da média móvel a 200 períodos(a vermelho), a sua linha de uptrend a longo termo e o seu importante suporte/resistência na faixa a laranja.

Esta movimentação bearish causou também um cruzamento triplo das médias móveis bearish, confirmando assim a mudança de tendência ascendente para descendente, que poderá conduzir o preço à busca do seu anterior suporte junto dos 1,17$ apesar da acumulação de oversold confirmada no seu indicador stochastic.

Este oversold poderá originar um pico ascendente em busca da presente resistência, na zona coincidente com a sua média móvel a 18 sessões e da linha curvilínea laranja. Caso a retração seja finalmente confirmada, o preço poderá entrar numa forte queda até junto dos seus suportes.

Pelo contrário, enquanto o EUR/USD não transpuser a sua média móvel a 200 períodos e se mostrar capaz de manter níveis próximos dos 1,19$, não poderemos perspetivar nova movimentação ascendente.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário EUR/USD. Intervalo de dados: 24 de Março de 2020 a 22 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 22 de Julho, às 09:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

Com a Conta MetaTrader5 da Admirals poderá negociar ações dos principais bancos ou qualquer outro ativo financeiro de sua eleição! O mercado de ações permite a investidores lucrar tanto em mercados em ascensão como em decréscimo, assim como o de apostar em empresas que se alinhem com os seus ideais. Clique no banner seguinte para abrir uma conta GRATUITA hoje mesmo:

Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: