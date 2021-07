AIG vende parte do seu negócio de seguros à Blackstone por 2,2 biliões de dólares

Julho 15, 2021 14:49

Durante a sessão de ontem, a Blackstone e a AIG anunciaram o fechar de acordo no qual o fundo dos EUA irá adquirir 9,9% da empresa de seguros e pensões.

Este acordo é parte integrante da estratégia da AIG de converter a sua divisão de pensões numa empresa independente, por forma a permitir que a empresa-mãe se possa focar noutros aspetos do ramo de seguros. A Blackstone concordou no pagamento de 2,2 biliões de dólares pela aquisição.

A AIG planeia apresentar os resultados do seu segundo trimestre a 4 de Agosto. Devemos prestar-lhe particular atenção visto que, nos seus resultados de 2020 e do primeiro trimestre de 2021 existiram sinais mistos, com um lucro por ação acima do perspetivado em consenso de mercado mas com a receita a ficar aquém das expetativas.

Em termos técnicos, embora durante a primeira metade do ano o valor das ações AIG tenha crescido 25,73%, desde o início de Junho que o preço está em correção. O valor caiu 12,17%, atingindo os mínimos de Março no ponto de encontro entre o seu suporte(faixa a vermelho) e a sua média móvel a 200 sessões.

A perda deste suporte poderia conduzir o título a posterior correção em busca do seu próximo suporte, junto dos valores de 42,6$ e 41,5$ por ação. A perda destes níveis poderia hipotecar a tendência de crescimento, juntando o valor à sua linha de tendência a longo prazo.

Pelo contrário, este anúncio parece ter sido bem recebido pelos mercados visto que, durante a pré-abertura da sessão de hoje, os títulos estão a ser negociados a valores cerca de 5,6% acima, perto dos 49 dólares por ação. É importante que confirmemos se o preço se mostra capaz de manter uma posição bem sustentada junto dos 48,9$, pois tal posição poderá gerar uma nova movimentação de crescimento até junto dos máximos anuais.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário AIG. Intervalo de dados: 27 de Fevereiro de 2020 a 15 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 15 de Julho de 2021. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: -26.24%

2019: 30.25%

2018: -33.85%

2017: -8.77%

2016: 5.39%

