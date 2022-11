Vale a pena operar enquanto sigo as notícias?

Novembro 01, 2022 23:50

Neste artigo irá ler sobre os prós e contras de operar de acordo com notícias financeiras. Os tópicos incluem:

o tempo e a experiência necessários para se manter atualizado com as notícias financeiras;

criar cenários de risco-retorno em torno de comunicados de imprensa;

estar ciente das reações emocionais a acontecimentos inesperados.

Vale a pena operar com notícias financeiras?

As opiniões tendem a dividir-se em dois lados. Um lado afirma que as notícias são inúteis ao tomar decisões de trading. O outro acredita que as notícias são essenciais para a tomada de decisão de trading. No meio de ambos está a opinião de que as decisões de trading podem ser afetadas pelas notícias, especialmente as grandes notícias, e a influência que as notícias podem ter no sentimento do mercado deve ser seguida.

Onde quer que se enquadre na gama de opiniões, há duas coisas importantes a serem consideradas ao operar com notícias: tempo e experiência.

Tempo e experiência

A importância de ganhar experiência no trading de notícias não pode ser exagerada. O problema é que ganhar experiência no mercado financeiro pode acabar por ser uma lição cara, mas há uma solução para isso. Antes de abrir uma conta real, é aconselhável começar a aprender numa conta demo, que apresenta condições de mercado realistas sem arriscar o seu próprio capital.

Pesquisar as notícias diárias que lhe interessam leva tempo, mas existem maneiras de obter as informações de forma eficiente. O Calendário Forex da Admirals oferece uma solução, pois contém as notícias económicas do dia que movimentam o mercado e as expectativas dos analistas sobre os resultados.

Os nossos podcasts de trading semanais oferecem resumos dos principais acontecimentos do mercado em menos de cinco minutos.

Os webinars da Admirals mergulham profundamente em várias tendências económicas e de mercado para mais uma maneira de entender como os traders experientes abordam as suas estratégias.

Se o tempo e a experiência descritos acima são positivos ou negativos, cabe a si decidir, pois depende do tempo que tem disponível e até que ponto está interessado em operar com notícias.

Cenários de risco-recompensa

O outro lado da questão, de saber se vale a pena operar com notícias, é o esforço para criar cenários de risco-recompensa. Pensar nos possíveis resultados de um acontecimento de trading é um passo importante a ser dado antes de decidir. As etapas de gestão de risco devem naturalmente ser incluídas nesta avaliação, pois qualquer cenário que consiga imaginar pode não se concretizar.

Os cenários de risco-recompensa podem incluir a possibilidade do resultado estar acima ou abaixo das expectativas e alinhado com as expectativas. As várias ferramentas de trading na nossa plataforma de trading MetaTrader 5 podem apoiar o seu processo de tomada de decisão aqui, pois há muitos gráficos que capturam tendências de mercado com vários padrões. Aprender a usar as ferramentas de trading também é um passo importante que pode dar ao participar nos nossos webinars.

Estar atento a reações emocionais

Resultados de notícias inesperados e eventos geopolíticos podem causar reações emocionais em massa e tendências de mercado. Se estiver atento à possibilidade do inesperado, poderá incluí-lo nos seus cenários de trading. Alguns exemplos de notícias inesperadas que ninguém quer, mas que são uma parte infeliz da vida são:

pandemias,

conflitos,

desacelerações económicas repentinas.

Ao conhecer e estar atualizado com os principais eventos de trading, sejam económicos ou não, aumenta a probabilidade de estar preparado para o inesperado.

Lembra-se da opinião do meio, nem a favor nem contra, mas aberta à possibilidade? As notícias podem afetar os mercados de trading, por isso vale a pena manter-se atualizado com as notícias financeiras gratuitas disponíveis quando abrir uma conta connosco.

Resumindo, é preciso tempo e experiência para operar notícias financeiras, mas é parte integrante do cenário do mercado e muitas vezes parte do processo de tomada de decisão ao operar commodities e moedas.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

