Franco Suíço e a Política Monetária do SNB

Junho 19, 2023 19:54

O franco suíço é uma das moedas mais populares nos mercados globais. Apenas ao mencionar a moeda suíça, alguns podem pensar na palavra “estabilidade”, já que a Suíça é um país que não participou em conflitos armados nos últimos 200 anos e a sua economia é uma das mais fortes da Europa e do mundo.

Operar o franco suíço pode não ser tão popular em comparação com o dólar americano ou a libra esterlina, no entanto, o dólar americano para o franco suíço é considerado um dos principais pares de moedas que são operados todos os dias nos mercados de câmbio globais. Neste blog, vamos partilhar informações valiosas sobre o franco suíço e a economia suíça.

Por que motivo a Política do Swiss National Bank (SNB) afeta o franco suíço?

O Swiss National Bank (SNB) é o banco central da Suíça e desempenha um papel crucial no sistema monetário do país. O SNB tem duas sedes, localizadas em Berna e Zurique. Foi criado em 1906 e opera sob regulamentos especiais. O banco é de propriedade pública, com cerca de 78% de propriedade de entidades públicas suíças, enquanto o restante é operado publicamente.

Como instituição independente, o SNB é mandatado para conduzir a política monetária no melhor interesse de todo o país. O seu principal objetivo é garantir a estabilidade de preços, considerando os desenvolvimentos econômicos. A estabilidade de preços é vital para promover o crescimento e a prosperidade, pois a inflação e a deflação podem interromper a atividade econômica e impedir a alocação eficiente de recursos.

Para implementar a política monetária, o SNB define a taxa de política do SNB, que influencia as taxas do mercado monetário do franco suíço de curto prazo. O banco também intervém no mercado de câmbio quando necessário para influenciar as condições monetárias.

Em termos de regulamentação, o SNB tem responsabilidades explícitas no setor bancário. Este determina bancos sistemicamente importantes e as suas funções e colabora com outros órgãos reguladores para garantir adequação de capital, liquidez e requisitos organizacionais.

Além disso, o SNB coleta dados estatísticos para cumprir as suas funções de política monetária, responsabilidades de supervisão em sistemas de pagamento e liquidação de títulos e contribuir para a estabilidade do sistema financeiro suíço. Os dados coletados são avaliados internamente e divulgados para acompanhar a economia e subsidiar as decisões de política monetária.

Decisão da taxa de juro do SNB: quanto isso afetará o franco suíço?

O conselho de administração do SNB vai reunir-se a 22 de junho para decidir sobre as taxas de juro. A inflação suíça pelo IPC desacelerou em maio, chegando a 2,2% na comparação anual. A meta do SNB é reduzir a inflação para 2%.

De acordo com um relatório da Reuters sobre a próxima reunião do SNB, publicado em 15 de junho, “os preços de mercado implicam uma probabilidade de 54% de um aumento de 50 pontos-base e uma probabilidade de 46% de um aumento de 25 pontos-base do atual nível de 1,5%”.

O governador do SNB, Thomas Jordan, disse a 8 de junho que é realmente importante trazer a inflação da Suíça para o nível de estabilidade de preços, acrescentando que manter o crescimento dos preços ao consumidor abaixo de 2% por um longo tempo significaria que a economia não enfrentaria mais problemas .

O vice-presidente do SNB, Martin Schegel, reiterou que o banco central suíço está pronto para ser ativo nos mercados forex para garantir condições monetárias apropriadas e enfatizou que é muito cedo para soar “tudo limpo” sobre a inflação, apesar das recentes quedas nos dados.

Barclays: Dólar americano fraco pode apoiar o franco suíço

Como o franco suíço tem mantido um forte desempenho ultimamente, os analistas de câmbio do Barclays esperam que a moeda suíça ganhe força ainda mais, pois prevêem mais aumentos nas taxas de juro pelo SNB e maior intervenção cambial pelo banco central.

O relatório do Barclays disse: “A força do franco suíço em relação ao dólar é a principal via para preservar as avaliações do REER CHF com um ambiente de dólar fraco; enquanto isso, condições de risco mais fracas tipicamente associadas à força do dólar mantêm o CHF bem suportado.”

Commerzbank: A política de aperto do SNB está próxima do fim?

Economistas do Commerzbank revelaram as suas perspectivas de política do SNB e as suas possíveis implicações para o par EUR/CHF num relatório publicado a 12 de junho. O relatório mencionou que “uma nova subida de taxa na reunião do SNB na próxima semana provavelmente será um ‘fato consumado’. Um aperto significativo adicional além disso dificilmente parece ser possível”.

Os analistas de mercado do banco alemão observaram que “muito pode acontecer até à próxima reunião do SNB em setembro, é claro, mas tendo em vista que a inflação na Suíça diminuiu recentemente mais do que o SNB esperava e estava perto do limite superior de 0-2% em 2,2% em maio significa que a necessidade de novos aumentos de juros parece limitada. Em vez disso, é provável que uma nova queda na inflação aumente a tolerância do SNB à depreciação do franco, de modo que vemos maiores possibilidades de alta em relação ao EUR/CHF.”

Operando o franco suíço usando ferramentas de gestão de risco

Embora alguns investidores considerem o franco suíço um “porto seguro” em tempos de turbulência econômica, isto não significa que negociá-lo em relação a outras moedas não inclua riscos. Investidores e traders não devem esquecer que os mercados financeiros podem facilmente mover-se a favor, mas também contra os seus planos.

O franco suíço não é exceção à regra. Os riscos aumentam especialmente se você for um trader iniciante, o que significa que pode não ter a experiência de trading necessária para julgar qual seria o curso de ação correto ao operar. O gerenciamento de risco é essencial para traders iniciantes. Somente usando ferramentas de gestão de risco, os traders iniciantes poderão aproveitar a experiência de trading com menos ansiedade e uma mente mais clara.

Usar ferramentas de gestão de risco é uma coisa, mas que tal aprender a usá-las? Existe uma ampla variedade de materiais educacionais, incluindo webinars, artigos, guias, seminários, etc., fornecidos por corretoras ou centros de aprendizagem. Às vezes, o acesso a estes materiais é gratuito, portanto, os traders iniciantes devem aproveitar a oportunidade e aprender os fundamentos da gestão de risco antes de embarcar nessa nova experiência, mas cheia de riscos.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.