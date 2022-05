A Reserva Federal poderá evitar a estagflação com aumentos nas taxas de juro?

Maio 04, 2022 21:54

A Reserva Federal dos EUA enfrenta ventos contrários económicos durante a decisão da taxa de juro de hoje com alta inflação e menor crescimento, levando ao risco de estagflação. A única coisa que falta no cenário de estagflação é o alto desemprego. Até agora, este ano, o crescimento do emprego nos EUA tem sido resiliente e haverá mais informações sobre a saúde do mercado de trabalho com os resultados do ADP hoje e os números do Non-Farm Payrolls divulgados nesta sexta-feira, 6 de maio.

Parece que os decisores de política monetária da maior economia do mundo têm pouca escolha a não ser continuar aumentando as taxas de juro para manter a inflação sob controlo. Este curso de ação conterá a inflação o suficiente para evitar a estagflação ou acabará por tornar a situação mais difícil?

À medida que as economias dos EUA e global recuperam da desaceleração da pandemia, a inflação desencadeada por eventos geopolíticos obscurece as perspectivas. É claro que a Reserva Federal deve aumentar as taxas de juro, mas o tamanho do aumento é a grande questão. Um aumento rápido poderia minar a confiança e o investimento na criação de empregos e isso provavelmente levaria à estagflação. Um período de estagflação afetaria os riscos dos títulos soberanos dos EUA, o que significa que a política da Reserva Federal equilibra-se numa corda bamba com uma longa queda abaixo.

Hoje, os traders de USD estão a precificar um aumento da taxa de juro de 0,5% a 0,75% em relação ao nível atual de 0,5%. Qualquer surpresa provavelmente significaria volatilidade para o dólar, que segue uma tendência de alta desde o início do ano. O relatório ISM Services PMI para os EUA também deve ser divulgado hoje, fornecendo mais pistas sobre a saúde da economia.

Nas notícias de trading para o euro, as vendas homólogas de retalho para março foram divulgadas hoje e terão crescido 1,4%. A zona do euro enfrentou obstáculos consideráveis ​​ao crescimento devido ao conflito na Ucrânia e às pressões inflacionárias, e o euro pode mover-se dependendo dos resultados e das respostas dos traders às últimas notícias. O euro permanece sob imensa pressão de um dólar americano forte e os traders estão de olho na perspectiva da paridade entre a moeda comum da zona do euro e o dólar.

Em notícias sobre investimentos, os resultados do primeiro trimestre das grandes empresas eBay Inc, Volkswagen (VW) St e Siemens Healthineers AG devem ser divulgados ainda hoje.

