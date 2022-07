Notícia do Dia para Iniciantes - Big Data em Trading e Investimento

Julho 15, 2022 01:07

APIs, algoritmos, plataformas de software e a distribuição em massa de dados e notícias de trading transformaram a maneira como negociamos e investimos e a maneira como consumimos informações financeiras.

Veja as notícias e outras informações, por exemplo. Qual foi a última vez que leu um jornal impresso, segurou-o nas mãos e apertou os olhos para ler as palavras? Em vez disso, estamos a olhar para os nossos telemóveis, recebendo notícias financeiras no minuto em que são lançadas. Notificações úteis dos media financeiros chamam nossa atenção a cada minuto, se as permitirmos, e muitas delas podem influenciar decisões de trading e investimento.

Esta mudança de comportamento é ainda mais marcada com as últimas gerações. Apenas 5% das pessoas nascidas no final da década de 1990 leem jornais impressos; a grande maioria lê as notícias online.

Big Data

Todos os dias, milhões de negócios e investimentos são feitos em bolsas globais e em instituições financeiras. Estas informações são agrupadas e, em seguida, alimentadas em plataformas de trading como o MetaTrader 4 e 5 e Webtrader para modelagem de mercado financeiro.

A Big data é armazenada e transferida em petabytes e zettabytes – um único zettabyte é um trilhão de bytes. Aqui estão mais alguns números importantes: a pesquisa do Bank for International Settlements (BIS) 2019 mostrou que as negociações nos mercados de câmbio 'spot' e de derivados OTC atingiram uma média de 6,6 triliões de dólares por dia.

Como pode ver, estas informações são muito grandes para fazer sentido para o trader individual, então o software foi projetado para modelar os mercados financeiros de maneira compreensível. Traders e investidores usam gráficos de análise técnica para pesquisar e visualizar tendências de mercado com padrões compostos por velas ou linhas.

Registo Histórico

Como registo histórico, os gráficos de análise técnica contêm informações enormes e os gráficos de alguns instrumentos são muito completos. Em janeiro de 2015, por exemplo, o par de moedas EURCHF teve uma queda repentina depois que o Banco Nacional Suíço retirou a sua paridade ao EUR com a crise financeira e económica da época.

Conhecido como o evento Cisne Negro, os mercados de EUR passaram por ajustes consideráveis ​​no curto prazo, e toda a situação pode ser visualizada no gráfico de velas abaixo. Consegue identificar onde o EURCHF caiu?

Fonte: Admirals MetaTrader 5, gráfico semanal EURCHF. Período: 18 de agosto de 2013 – 1 de janeiro de 2017. Capturado em 14 de julho de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

A longa vela azul no limite da queda mostra claramente que os vendedores prevaleceram durante este evento de trading. Esta linha limpa e simples representa a incrível complexidade de milhões de operações feitas por todo o mundo durante este período.

Não se preocupe! Como trader e investidor, não precisa seguir os caminhos tecnológicos da Big Data porque a Admirals inclui ferramentas de análise técnica nas plataformas de trading a que tem acesso a partir da sua conta. Além disso, pode aceder as últimas notícias financeiras da Dow Jones na sua conta, tornando esta um recurso informativo inclusivo.

Juntamente com o rápido fluxo de grandes dados de trading, a tecnologia também existe para auxiliar na gestão de risco, incluindo a definição de Stop Loss.

Como iniciante, é importante desenvolver as suas capacidades de trading e investimento na nossa Conta Demo e seguir os webinars gratuitos da Admirals, incluindo sessões de trading em direto com traders especializados. Oferecemos também o Curso de Forex 'Zero to Hero' mas a sua aprendizagem não termina aqui. A sua jornada financeira é apoiada por recursos de aprendizagem e informativos desde o nível iniciante até o nível de especialista.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.