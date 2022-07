Notícia do Dia para Iniciantes - Pontos de Entrada e Saída

Julho 07, 2022 22:27

Neste artigo irá aprender a definição de pontos de saída e entrada na análise de Forex e como os eventos de notícias de trading podem afetar as suas decisões. Continue a ler para obter uma ampla visão geral de:

O que são pontos de saída e entrada

Análise técnica

Analise fundamental

Decisões de posicionamento

Depois de começar a aprender sobre trading de Forex, um dos primeiros tópicos que irá encontrar é os pontos de saída e entrada. Estes são os níveis de preço nos quais abre e fecha uma operação, e existem diferentes maneiras de abordar essa decisão.

Como pode ver na imagem de exemplo abaixo de um pedido pendente, existem duas colunas abaixo do símbolo do par de moedas e do tipo de pedido. À esquerda estão as informações do ponto de entrada onde insere os níveis de preço e stop loss. À direita estão as informações do ponto de saída, onde adiciona seu preço limite de paragem e outras informações, como a data de expiração da sua operação. Estes níveis compõem a sua decisão de trading.

Fonte: Captura de tela do painel de ordens Admirals MetaTrader 5.

Tomar decisões de trading

As decisões de trading que toma dependem muito do seu plano de negociação, do apetite ao risco e do tipo de análise que adota ao longo da sua caminhada no trading. Como as decisões de negociação de Forex dependem do trader individualmente, é inteligente aprender o máximo possível sobre análise.

Ouvirá inúmeras opiniões sobre pontos de entrada e saída de outros traders e analistas, mas a decisão final é sua, portanto, aprender sobre análise técnica e fundamental é a melhor maneira de planear e decidir por si mesmo.

Tipos de Análises

Análise Técnica

A análise pode ser puramente estatística. Isto descreve a Análise Técnica, que possui diferentes tipos de ferramentas de gráficos que mostram tendências de compra e venda, níveis de suporte e resistência e impulso, entre outras coisas. Em cada tipo de gráfico, há uma suposição importante: todo o histórico dos dados de preço, movimentos e quaisquer influências sobre o preço estão incluídos no gráfico e no nível de preço atual.

A análise técnica é útil porque os gráficos ajudam a visualizar os movimentos do mercado enquanto seguem e monitoram as direções dos preços. Lembre-se, a quantidade de dados é enorme, refletindo milhões de negociações compostas de aceitação e rejeição de preços feitas em ativos subjacentes, portanto, visualizar os movimentos do mercado com velas ou gráficos de linhas é uma parte vital da negociação.

Análise Fundamental

A análise também pode concentrar-se no sentimento do mercado e no desempenho económico. Isto descreve a análise fundamental e eventos de trading, como os anúncios de crescimento do PIB feitos pelos departamentos de estatísticas de governos.

Ficar de olho nas principais notícias e anúncios de trading é uma vantagem, mesmo que prefira a análise técnica. Embora seja difícil acompanhar todas as notícias económicas e financeiras, há eventos importantes no Calendário Forex da Admirals que podem movimentar o mercado e desencadear volatilidade se os resultados não estiverem de acordo com as expectativas.

Muitos traders preferem a análise fundamental, pois esta conta a história macroeconómica. Cada moeda depende do desempenho económico subjacente, portanto, os traders que seguem a análise fundamental e os eventos de notícias de trading estão de certa forma "votando" na força ou fraqueza da moeda em relação ao desempenho económico nacional.

O ideal é combinar a análise fundamental com a análise técnica por causa das áreas sobrepostas, é como usar os dois olhos para ver. Os eventos de notícias de trading podem explicar os movimentos do mercado e geralmente são refletidos nos movimentos correspondentes do gráfico.

Exemplo de combinação de Análise Técnica e Fundamental

Por exemplo, imagine que é um trader que confia 100% na análise técnica pura. O instrumento de Gold/USD, XAUUSD, começa a cair no gráfico a que está a assistir. Por que motivo isto está a acontecer? Como um trader de análise puramente técnica, pode pensar que o ouro foi vendido em excesso ou não conseguiu romper um nível de resistência de preço.

Sem o seu conhecimento, a Reserva Federal acaba de aumentar a sua orientação de taxa de juro e outros traders decidiram vender ouro em favor da compra de pares de moedas USD. Como as decisões da Reserva Federal são tão influentes, pode haver um efeito de longo prazo nos ativos de ouro porque o dólar torna-se mais atraente como uma compra de 'safe haven'. Como um trader de análise técnica puro, se não sabia sobre a decisão da Fed, pode perder a oportunidade de precificar o impacto de longo prazo da restrição monetária.

Os pontos de saída e entrada também são chamados de tomada de posições.

Decisões de posicionamento

Como trader, a sua abordagem de posicionamento é uma das coisas mais importantes a pensar. Algumas perguntas-chave que tem de fazer são:

Prefiro posições de curto ou longo prazo?

Quanto tempo tenho para seguir as minhas operações?

Quais os instrumentos que conheço melhor e com quais me sinto mais confortável?

Estou atualizado com as informações de mercado mais recentes sobre as minha posições?

O que diz a minha pesquisa?

Qual é o meu plano de trading?

As respostas a estas perguntas podem dizer muito sobre o tipo de trader que pode tornar-se depois de ganhar alguma experiência nos mercados.

Recursos adicionais

Aprenda a negociar! Faça o curso Zero to Hero da Admirals.

A Admirals oferece uma ampla gama de artigos educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.