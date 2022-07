A inflação australiana alcança o seu máximo histórico de 30 anos

Julho 27, 2022 20:57

Os traders de dólar australiano têm o dia todo pela frente para avaliar as alterações económicas depois da Austrália registar uma inflação de 6,1% no segundo trimestre, que foi maior do que o esperado. O aumento da inflação é o alimento perfeito para os hawks do Reserve Bank of Australia (RBA), aumentando as expectativas do mercado para um aumento de 0,75% na taxa de juro até à reunião do banco central em agosto.

Amanhã, quinta-feira, 28 de julho, as vendas de retalho inter-mensais serão publicadas na Austrália. O indicador deverá ter caído de 0,9% em maio para 0,5% em junho, com base na hipótese de que os consumidores estão mais cautelosos com os preços elevados prevalecendo sobre os orçamentos familiares.

Ao tratar-se de eventos inesperados, os pares de moedas AUD podem sofrer volatilidade.

Fatores que regem o suporte e a resistência do dólar

Os traders de USD enfrentam contratempos vindos de diferentes direções, já que a Fed deve aumentar as taxas de juro de 1,75% para 2,5% hoje. Este aumento pode dar alguma força ao dólar. A potencial volatilidade da leitura do PIB do segundo trimestre em 28 de julho pode significar uma queda do dólar se a maior economia do mundo entrar numa recessão técnica, como é amplamente esperado.

Outro fator a ser observado pelos traders de dólar são os benchmarks dos pedidos de bens duradouros ​​de junho, que deverão sair hoje. As encomendas de bens duráveis ​​deverão ter caído de 0,8% em maio para -0,4% em junho, refletindo o impacto do aumento da inflação nos orçamentos das famílias e empresas. Se os benchmarks surpreenderem positivamente, o dólar poderá obter mais suporte. As condições económicas parecem apontar para uma queda, o que supõe outro possível revés para o dólar.

O euro enfrenta outro cenário económico complicado, já que a zona euro publica o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) harmonizado preliminar para julho. Os traders de euro já têm muito material em mãos para avaliar os efeitos da desaceleração do crescimento e do conflito na Ucrânia. Se o IPC anual de referência cair de 8,2% para 8,1%, como esperado, isso poderia apoiar o euro.

Perguntas Frequentes

Como ler benchmarks económicos? Os benchmarks económicos podem significar resultados diferentes no trading de forex, dependendo do ponto de vista do trader. Se tem uma abordagem otimista para uma determinada moeda, pode assumir uma posição longa com base na crença de que esta irá valorizar a longo prazo. Uma abordagem de queda para uma determinada moeda pode significar uma posição vendida, ou seja, vender a moeda com base na crença fundamental de que ela perderá valor. Nesta situação atual de condições económicas de “tira e põe”, os traders também precisam de aprender a gerir a volatilidade à medida que se sucedem publicações de informações económicas de informações contrárias. O aumento das taxas de juro pode ser de alta para uma moeda, mas a queda do PIB pode ser de baixa. Nestas condições voláteis, a gestão do risco e as técnicas de hedge são fatores importantes, pois as leituras e expectativas de benchmark podem estar erradas.

