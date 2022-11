Minutas do FOMC, Bens Duráveis, Vendas de Novas Habitações e USD

Novembro 23, 2022 02:09

Os pares de moedas do USD podem flutuar esta semana antes dos eventos de trading de Pedidos de Bens Duráveis ​​dos EUA e Vendas de Casas Novas. Também há uma probabilidade de que os mercados de ações globais fiquem sob pressão quando o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulgar suas atas e depois que a China fechar áreas públicas por causa dos temores do COVID-19.

Cruzamentos de moeda USD

O dólar americano será o destaque na quarta-feira, quando o relatório de pedidos de bens duráveis ​​de outubro será divulgado. A opinião de consenso vê um crescimento de 0,4%, inalterado em relação ao mês anterior. A inflação diminuiu nos EUA em outubro e pode ter apoiado pedidos de itens caros. Ao mesmo tempo, o aumento das taxas de juros diminuiu o investimento e os gastos, então há uma perspectiva mista para os resultados.

O mercado imobiliário dos EUA estará sob escrutínio amanhã com o relatório New Home Sales de outubro. Anteriormente no nível de 603.000 novas casas vendidas, a opinião de consenso vê os resultados de outubro em 570.000. Os fatores a serem considerados incluem o ambiente de aumento das taxas de juros nos EUA, que pesa sobre a demanda por hipotecas e novas residências. Além disso, o setor de construção é vulnerável a pressões inflacionárias sobre matérias-primas, portanto, espera-se que o relatório envie sinais sobre a saúde do mercado imobiliário.

O lançamento do FOMC Minutes em 23 de novembro pode impactar os pares de moedas do USD e o sentimento do mercado de ações. Os temores de recessão estão apenas sob a superfície e os aumentos das taxas de juros tiveram um efeito significativo no apetite ao risco e no valor do dólar americano. Embora a inflação nos EUA tenha caído em outubro, o Federal Reserve considera que é muito cedo para afrouxar a política monetária. Espera-se que as Atas forneçam mais pistas sobre a última decisão sobre a taxa de juros do ano, de 13 a 14 de dezembro.

Os pensamentos do FOMC podem oferecer insights sobre a probabilidade de uma recessão na economia dos EUA. Isso está relacionado ao retorno relativamente lento da China à produtividade total, já que os países são os principais parceiros comerciais.

Preços à vista do petróleo bruto

Uma pequena queda nos preços spot do petróleo bruto pode estar ligada a temores de recessão e aos recentes bloqueios da China. Embora a China tenha diminuído ligeiramente sua política de tolerância zero ao COVID, a situação está longe dos níveis normais de produtividade e é uma fonte de preocupação com as perspectivas de crescimento de curto prazo em ambos os países.

