Principais impulsionadores do mercado para o dólar em novembro

Novembro 14, 2022 23:48

O ambiente de alta inflação e aumento das taxas de juro nos EUA nos três primeiros trimestres deste ano foi favorável ao valor do dólar em comparação com outras moedas. Um dos poucos pontos fracos foi uma recessão técnica nos EUA e que terminou quando a economia voltou a crescer no terceiro trimestre.

Este trimestre apresenta diferentes desafios para o USD. À medida que outros grandes bancos centrais aceleram as restrições monetárias, moedas como o euro e a libra esterlina estão a recuperar parte do terreno perdido no início do ano. Quais são os principais impulsionadores do mercado para o dólar em novembro?

Inflação dos EUA a diminuir

O último relatório de inflação dos EUA mostra uma tendência de queda nos preços pelo quarto mês consecutivo. A inflação anual caiu para 7,7 por cento em outubro, em comparação com 8,2 por cento em setembro. Isto deve-se em parte aos preços mais baixos do petróleo bruto, mas está a desenvolver-se outra tendência que pode alimentar a inflação nos próximos meses. À medida que as compras de casas caem devido aos custos mais altos dos empréstimos bancários, os preços do arrendamento subiu para 6,9% em outubro, contra 6,6% no mês anterior.

Qual é o significado de uma inflação mais baixa? Um dos cenários é que a Reserva Federal pode diminuir o tamanho dos seus aumentos mensais das taxas de juro e decidir sobre aumentos menores abaixo de 0,75%. Isto pode arrastar o impulso do dólar, mas o pensamento pode ser muito otimista. Em agosto, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que a inflação provavelmente recuperaria se a política monetária fosse aliviada muito rapidamente, sinalizando que o banco central não desistirá até que a inflação esteja muito mais próxima do limite de 2 por cento.

Outro cenário é que a Fed tome a inflação mais baixa como um sinal de que o aperto monetário está a funcionar. Em vez de aliviar, o conselho do banco central pode manter a sua retórica agressiva e anunciar um aumento de juros mais alto quando se reunir em 13 e 14 de dezembro. Isto pode apoiar o dólar no primeiro trimestre de 2023, mas potencialmente aumenta os riscos de crescimento económico.

Existem alguns desenvolvimentos económicos do outro lado dos pares de moedas USD que têm peso.

Desenvolvimentos no Euro

A taxa de inflação na maior economia da zona do euro, a Alemanha, aumentou para 10,4% em outubro, de 10% em setembro. Isto aumenta a probabilidade de um aumento relativamente alto da taxa de juro quando o Banco Central Europeu (BCE) se reunir em meados do próximo mês. Após um período de fraqueza em que o euro caiu abaixo da paridade com o dólar, a moeda única da zona do euro pode ganhar força com as expectativas do mercado de uma postura agressiva do BCE.

As perspectivas para o euro podem ser impactadas pelo Índice de Sentimento Económico ZEW da Alemanha para novembro. O índice permanece profundamente em território negativo, já que a inflação e a guerra na Ucrânia pesam fortemente no sentimento.

Crescimento desacelera no Reino Unido, impacto no GBP

O Produto Interno Bruto (PIB) mensal do Reino Unido caiu para menos 0,60% em setembro, em comparação com menos 0,30% em agosto. O possível impacto no GBP pode ser prejudicar ainda mais a moeda quando o USD está forte. Os traders também estão de olho no próximo relatório da taxa de inflação do Reino Unido para outubro e um resultado inesperado pode aumentar os desafios da GBP.

O iene e a postura dovish do BoJ

À medida que o Banco do Japão (BoJ) equilibra entre o aumento da inflação e as taxas de juro regional e global, as suas decisões podem ser influenciadas pelo relatório da Balança Comercial de outubro. Até agora, o BoJ manteve a sua postura dovish e manteve as taxas de juro locais relativamente baixas. Se o relatório da taxa de inflação de outubro sair mais alto do que o esperado, no entanto, isso pode levar o BoJ a repensar a sua política.

Dólar australiano e RBA

Com o lançamento das Minutas do Reserve Bank of Australia (RBA) em breve, os traders do dólar australiano (AUD) provavelmente estão a aguardar por pistas sobre a próxima decisão de taxa de juro do banco central na primeira semana de dezembro. O RBA desacelerou o ritmo dos seus aumentos das taxas de juro, elevando a sua orientação em 0,25 por cento no início do mês. Comentários recentes do vice-governador do RBA, Michele Bullock, indicaram que o banco central pode ter que aumentar um pouco mais as taxas de juro, dependendo dos dados económicos.

Em conclusão, as perspectivas de mercado para os cruzamentos de moedas USD podem ser afetadas pelas Minutas do RBA, a taxa de inflação e o relatório de sentimento da Alemanha, a desaceleração do crescimento do Reino Unido e o relatório da Balança Comercial do Japão.

Está interessado em notícias de trading? Inscreva-se nos nossos webinars gratuitos feitos por traders especializados para obter novos pontos de vista!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.