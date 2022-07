A Fed aumentará as taxas de juros novamente para combater a inflação?

Julho 26, 2022 23:31

O banco central dos EUA irá reunir-se esta quarta-feira a 27 de julho, dia em que publicará a sua declaração de política monetária.

Irá a Reserva Federal aumentar as taxas de juro novamente para combater a inflação?

A expectativa do mercado é que sim, que se dará outra subida de taxa de juro em julho. O banco central parece estar decidido em abrandar a inflação, a qual alcançou os 9,1% em junho.

O crescimento da economia dos EUA foi lento na primeira metade do ano e foi facilmente superado pela aceleração das taxas de inflação. Alguns argumentam que os EUA caíram numa recessão técnica no segundo trimestre após um crescimento negativo no primeiro trimestre de cerca de 1,6%. Outras opiniões apontam para a resiliência dos níveis de emprego e o ressurgimento de setores da economia após as restrições da pandemia de COVID-19.

A última taxa de crescimento do PIB dos EUA será divulgada nesta quinta-feira, 28 de julho, um dia após a decisão da Fed sobre as taxas de juro. Se ocorrer uma recessão técnica, o dólar poderá sofrer volatilidade devido à possibilidade de a moeda perder parte de seu suporte atual. O sentimento do mercado parece estar protegido, já que os preços do ouro 'spot' subiram antes dos acontecimentos da semana.

Uma mudança na dinâmica do EURUSD?

Na semana passada, o euro subiu graças à melhoria do sentimento depois do Banco Central Europeu (BCE) decidiu aumentar as taxas de juro de 0 para 0,5%. Depois de atingir a paridade antes da decisão do BCE, a dinâmica do EURUSD pode mudar ainda mais se os Estados Unidos entrarem em recessão. Se o euro tornar-se mais competitivo agora que o BCE adotou uma abordagem mais agressiva, é provável que o poder de compra no trading seja afetado.

Por outro lado, nesta quarta-feira, 27 de julho, serão publicadas as encomendas de Bens Duradouros ​​dos Estados Unidos correspondentes ao mês de junho. Os resultados lançarão uma maior esperança sobre se a inflação está a reter investimentos e gastos. O indicador deverá ter caído de 0,8% em maio para -0,2% em junho. Qualquer surpresa pode afetar o dólar.

Finalmente, em termos de trading, a Austrália anuncia os seus resultados trimestrais para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para o segundo trimestre. Espera-se que a inflação tenha caído de 2,1% no primeiro trimestre para 1,8% no segundo, e quaisquer discrepâncias com essas expectativas podem mover os pares de moedas AUD.

