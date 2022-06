Notícia do Dia para Iniciantes: O que é o Banco Central Europeu?

Junho 11, 2022 00:10

Neste artigo irá aprender:

A abreviatura de Banco Central Europeu – BCE

O papel do BCE no sistema financeiro e monetário

Se o BCE imprime dinheiro

A ligação entre o BCE e o Eurogrupo

Como o BCE influencia as decisões de negociação e investimento

Como o nome indica, o Banco Central Europeu é o banco central da Europa e é amplamente conhecido pela sua abreviatura, o BCE. Responsável pela supervisão do sistema monetário e bancário na Zona Euro, o BCE está no topo da estrutura bancária.

Um equívoco comum é que o BCE imprime todas as notas de Euro em circulação. Este é realmente o trabalho dos bancos centrais nacionais como o Banque de France ou o Deutsche Bundesbank. O BCE cria dinheiro quando emite crédito para instituições bancárias durante a compra de títulos ou ativos hipotecários, mas essas trocas são creditadas eletronicamente no que é conhecido como liquidez.

O papel do BCE no sistema financeiro e monetário

A UE é o maior bloco comercial único do mundo e milhões de empresas e consumidores dependem de um sistema financeiro sólido. Como tal, o papel do BCE é extremamente importante na regulação e manutenção do valor da moeda comum. As principais preocupações do BCE são a estabilidade de preços e a manutenção do valor do euro. O principal objetivo é manter a inflação em torno de 2% ao ano.

O banco central tem o poder de definir a orientação das taxas de juro que é seguida por todo o setor bancário – 5.963 bancos – em 27 estados membros da UE, que vendem os seus serviços para 341 milhões de consumidores que vivem na zona do euro. O BCE define a taxa de empréstimo overnight usada pelos bancos para emprestar fundos uns aos outros. O BCE também paga a mesma taxa de juro aos bancos que mantêm fundos de reserva no banco central.

A ligação entre o BCE e o Eurogrupo

O Eurogrupo é um grupo informal de todos os ministros das Finanças da UE, que se reúnem para discutir as maiores questões financeiras e económicas do dia. Como principal supervisor do setor bancário e financeiro, o BCE trabalha com o Eurogrupo para encontrar soluções para os desafios dos mercados financeiros. Um exemplo foi a crise da dívida soberana que começou em 2009, quando a Grécia e outros países da UE não conseguiram pagar suas dívidas nacionais.

Como o BCE influencia as decisões de negociação e investimento

O BCE tem uma enorme influência nas decisões de negociação e investimento, e as suas decisões de taxa de juro podem mover os pares de moedas EUR, dependendo das circunstâncias. A orientação de taxas de juro mais altas ou mais baixas do banco central tem um efeito cascata numa série de mercados:

Mercados de commodities

Mercados forex

Hipotecas e empréstimos corporativos

Investimento em ações

Ações bancárias e expectativas de lucro por ação

É por isso que os traders e investidores seguem de perto a política monetária mensal do BCE e as decisões sobre taxas de juro e as usam para decidir sobre negociações de moedas ou investimentos no mercado de ações.

O BCE e as notícias de trading

O BCE usa muitos termos técnicos nos seus extratos mensais, vamos desconstruí-los.

Estabilidade de Preços: expectativa típica de preços diários pagos por consumidores e empresas.

Inflação: taxa na qual os preços médios de bens e serviços aumentam ou diminuem por ano.

Quantitative Easing (QE): Também conhecido como programa de compra de ativos, é quando o BCE compra ativos como títulos corporativos e bancários, além de títulos do governo. Quando a economia está em recessão e a inflação é relativamente baixa, o banco central pode usar o QE para apoiar o sistema financeiro e evitar falências.

Reservas externas: O BCE mantém um grande inventário de reservas externas e ouro para apoiar os seus objetivos de política monetária e sustentar a sua própria posição financeira.

Liquidez: fluxo de caixa.

Ainda pode ter dúvidas sobre como o BCE afeta os mercados de negociação e investimento. Os webinars gratuitos da Admirals são uma riqueza de informações sobre análise de notícias de trading e nossos os palestrantes são todos traders e investidores experientes.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.