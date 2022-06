Notícia do Dia para Iniciantes - O que é Correlação de Moeda?

Junho 28, 2022 00:26

Neste artigo, irá obter uma visão geral de:

Principais pares de moedas positivamente correlacionados

Principais pares de moedas negativamente correlacionados

Motivos por que pares de moedas estão negativamente ou positivamente correlacionados

Como a análise fundamental e técnica trabalham juntas

A correlação de moedas é uma análise técnica estatística que pode fornecer aos traders informações sobre como os pares de moedas se movem uns com os outros.

Correlações positivas são vistas quando os pares de moedas se movem na mesma direção. Estes variam de 0 a 1 e são descritos como fortemente correlacionados ou fracamente correlacionados, dependendo de onde estes caem ao longo do intervalo.

Correlações negativas são vistas quando os pares de moedas se movem em direções opostas. Estes variam de -1 a 0. Os pares de moedas negativamente correlacionados são descritos como fortes ou fracos, dependendo de onde estes caem ao longo do intervalo.

A faixa completa de correlações de moeda é de menos (-1) a mais (+1) e elas podem ser expressas como um coeficiente -0,90 ou uma percentagem -90%. Uma nota importante: pode haver divergência de uma correlação média no caso de certas condições de mercado, como níveis incomuns de volatilidade.

Por que razão os pares de moedas estão negativamente ou positivamente correlacionados?

Em geral, existem diferentes razões para correlações de moedas negativas e positivas, incluindo:

Relações económicas e fluxos de moeda entre países;

A sua relação com o USD, a moeda mais negociada no mundo;

Divergência de política monetária entre moedas nacionais;

A moeda de cotação de um par é a moeda base do outro par de moedas.

Pontos de encontro entre a análise técnica e fundamental

Existem sobreposições entre a análise técnica usando estatísticas e gráficos e a análise fundamental usando notícias e sentimento de mercado. Como os eventos de notícias de trading que movimentam o mercado geralmente desencadeiam movimentos de pares de moedas, as conexões entre a análise fundamental e a análise técnica merecem um olhar mais atento.

Vamos começar com uma explicação de pares de moedas correlacionados versus não correlacionados e, em seguida, ver um cenário de como estes podem reagir durante um evento de notícias de trading que movimenta o mercado.

Exemplos de pares de moedas positivamente correlacionados

O EURUSD e o GBPUSD são normalmente considerados pares de moedas positivamente correlacionados, ligados pela sua relação com o USD e as relações de política comercial e monetária entre a UE, o Reino Unido e os EUA.

Exemplos de pares de moedas negativamente correlacionados

O EURUSD e o USDCHF são normalmente correlacionados negativamente, observe que o preço de cotação do primeiro par de moedas é o preço base do segundo par de moedas.

O ponto chave neste exemplo é a força do USD. Num cenário em que o dólar está mais forte em relação ao euro, o par EURUSD cairia. Por outro lado, quando o USD sobe em relação ao CHF, o par USDCHF subiria, levando a uma correlação negativa entre o EURUSD e o USDCHF.

Exemplos de notícias de trading que movem o mercado

Fazendo uma nova observação no exemplo de correlação positiva entre o EURUSD e o GBPUSD, vamos colocá-lo num cenário de notícias de trading. A Reserva Federal decide aumentar as taxas de juro (notícia de trading) e o USD valoriza contra o EUR e a GBP (reação do mercado). Como resultado, o EURUSD e o GBPUSD caiem, mostrando uma correlação positiva.

Veja o exemplo da correlação negativa entre o EURUSD e o USDCHF usando o mesmo cenário de notícias de trading. A decisão da taxa de juro do Federal Reserve leva a um USD mais forte, o que significa que o EURUSD cai e o USDCHF aumenta, mostrando uma correlação negativa.

O grau de correlação entre os pares de moedas varia, não é fixo, portanto, antes de usar esse conceito no seu trading, é melhor verificar o status atual da correlação.

Para concluir a nossa visão geral das correlações de moedas, as relações entre os pares de moedas estão em constante fluxo e podem ser usadas para informar as decisões de trading assim que tiver experiência suficiente. Para uma compreensão mais detalhada deste tópico e como este é usado no trading, consulte alguns recursos adicionais da Admirals.

