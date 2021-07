Zoom chega a acordo pela aquisição da Five9

Julho 20, 2021 16:54

Durante a sessão de ontem, tomámos conhecimento que a popular aplicação de videochamadas, a Zoom, chegou a acordo para a aquisição da Five9 por uma soma de 14,7 biliões de dólares, numa movimentação que poderá estar consumada na primeira metade de 2022.

A Five9 é uma empresa americana, fornecedora de serviços cloud através do seu Centro de Contactos Virtual(VCC), que permite que os utilizadores giram as suas relações de cliente de forma otimizada e simultânea, seja através de voz, chat, e-mail, redes sociais e via dispositivos móveis. Consequentemente, com esta aquisição, a Zoom almeja a aumentar a sua presença entre os clientes da empresa, permitindo-lhe assim exponenciar o seu crescimento a longo prazo.

Tal como a Zoom, nos anos recentes a Five9 passou por uma enorme valorização no mercado de ações que a levou a estipular máximos históricos, a 1 de Março, num valor de 198$ por título.

Em análises anteriores à Zoom, foi-nos possível confirmar como este empreendimento tem obtido excelentes resultados, tanto em 2020 como no seu primeiro trimestre de 2021 e, por isso, esta aquisição tem o potencial de alavancar o seu crescimento.

Ao longo do último ano a Zoom tem sido um dos maiores "players" no mercado, sobretudo devido ao aumento de comunicações/reuniões virtuais decorrentes da pandemia global. Apesar disto, após o estipular de máximos históricos a 19 de Outubro de 2020, a 588,84$ por ação, o valor tem experienciado uma clara tendência decrescente que o conduziu a estabelecer mínimos anuais junto dos 277$. Finalmente a empresa pareceu recuperar na primeira metade deste ano, denotando um crescimento de 14,74%.

Se observarmos o seu gráfico diário, é-nos possível constatar que o valor se encontra em dificuldades para manter o seu importante nível de suporte junto da média móvel a 200 sessões(a vermelho), após ter caído abaixo do canal de upside que vinha seguindo desde os mínimos anuais, após uma situação de overbought.

A perda deste importante suporte poderia abrir as portas a uma posterior correção, que poderia trazer o PPA até junto dos 300$ ou até mesmo até junto dos mínimos anuais.

Pelo contrário, caso se mostre capaz de manter este nível, poderia ganhar um novo ímpeto ascendente, embora, tal como podemos visualizar no seu gráfico diário, o título teria de enfrentar múltiplas resistências antes de consolidar esta nova movimentação ascendente.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário da Zoom. Intervalo de dados: 3 de Março de 2020 a 20 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 20 de Julho, às 08:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 2 anos:

2020: 395.77%

2019: -6.11%

