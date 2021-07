Resultados trimestrais da Netflix refletem decréscimo nos subscritores

Julho 21, 2021 18:38

À medida que o foco principal se mantém sobre os resultados comerciais tanto do Reino Unido como na Europa, na sessão de ontem a atenção dos mercados recaiu sobretudo sobre os resultados da Netflix.

Em Abril, estes resultados foram apresentados perto do encerramento do mercado, nos quais pudemos observar um claro abrandar no número de subscritores. Pelo contrário, durante este segundo trimestre temos assimilado resultados mistos, uma vez que a receita ultrapassou as expetativas de mercado, mas a receita por ação manteve-se abaixo das mesmas.

Concretamente, a Netflix obteve um lucro por ação de 2,97$ com um uma receita trimestral de 7,34 biliões de dólares face aos 3,18$ por ação e receita de 7,3 biliões de dólares aguardados.

O declínio em subscritores pode ser explicado pela "exaustão" dos utilizadores, motivada pela forte competição que existe neste setor e pelo cessar das restrições pandémicas, que foi desde confinamento doméstico a recolher obrigatório. Apesar deste decréscimo em número de subscritores, a Netflix obteve lucros líquidos de 3,06 biliões de dólares na primeira metade do ano.

Por outro lado, a Netflix confirmou a sua expansão para o mundo dos videojogos, esperando assim crescer a sua base de clientes e receita através deste mercado, onde poderá criar os seus jogos baseados nas suas próprias produções.

Em termos técnicos, se observarmos o seu gráfico diário, podemos confirmar que ao longo dos últimos meses o preço se tem movimentado num largo intervalo lateral de cerca de 100$, entre as faixas verde e vermelha que constituem o seu principal suporte e resistência respetivamente. Neste momento, o preço encontra-se sensivelmente a meio deste canal após se ter encontrado com a sua média móvel a 18 sessões.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Netflix. Intervalo de dados: 5 de Março de 2020 a 21 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 21 de Julho, às 09:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 67.11%

2019: 20.89%

2018: 39.44%

2017: 55.06%

2016: 8.24%

Se observarmos o gráfico horário, podemos confirmar que este nível de suporte do seu gráfico diário corresponde com a coincidência dos níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50% do último máximo e da sua média móvel a 200 sessões(a vermelho), pelo que podemos confirmar tratar-se de um importante suporte.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico horário Netflix. Intervalo de dados: 1 de Março de 2021 a 21 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 21 de Julho, às 09:40 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Para a primeira metade do ano a Netflix perdeu 2,32% e, a perda deste nível de suporte poderia motivar uma correção posterior em busca dos seus anteriores suportes, a cerca de 510$ por título ou até junto da sua média móvel a 200 sessões diária e aos 500$ por título.

Em contra-peso, se o preço se mostrar capaz de manter o presente suporte, poderemos encontrar-nos perante um novo ímpeto bullish, embora, tal como podemos constatar no seu gráfico diário, terá ainda de enfrentar diversas resistências antes de atingir a faixa superior do intervalo.

Com a Conta MetaTrader5 da Admirals poderá negociar ações dos principais bancos ou qualquer outro ativo financeiro de sua eleição! O mercado de ações permite a investidores lucrar tanto em mercados em ascensão como em decréscimo, assim como o de apostar em empresas que se alinhem com os seus ideais. Clique no banner seguinte para abrir uma conta GRATUITA hoje mesmo:

Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: