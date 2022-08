Nasdaq é arrastada em dia mau para ações de chips e tecnologia

Agosto 10, 2022 23:01

Após vários meses de preços continuamente altos, o petróleo bruto tem sofrido quedas recentemente. Na primeira semana de agosto, os importantes benchmarks WTI e Brent caíram 9,74% e 13,72%, respectivamente, com ambos atualmente a pairar em torno dos seus níveis mais baixos desde fevereiro.

A recente queda ocorre enquanto existem preocupações de uma recessão global iminente, depois dos EUA registarem o seu segundo trimestre consecutivo de crescimento negativo e o Banco da Inglaterra prever que o Reino Unido entrará em recessão no próximo ano.

O petróleo tem uma forte correlação positiva com o crescimento económico, o que significa que quando as economias se contraem, os preços do petróleo tendem a cair junto com elas. Assim, é provável que este medo de recessão continue a pesar sobre os preços do petróleo nos próximos meses.

Conforme destacado nas notícias de ontem, a divulgação dos dados de inflação dos EUA nesta tarde provavelmente definirá como os mercados financeiros se comportarão nas próximas sessões. Espera-se que a inflação nos 12 meses que antecedem julho seja de 8,7%, o que representaria uma queda em relação aos 9,1% de junho.

Isto certamente cairia bem na Reserva Federal, que consideraria isso um sinal de que a sua abordagem dura à política monetária está a começar a dar frutos. No entanto, embora seja um passo na direção certa, 8,7% ainda está muito longe da meta de 2% do Fed.

Se a inflação dos EUA for pior do que o esperado, é provável que tanto as ações quanto as commodities, com exceção do ouro, sejam afetadas esta tarde, principalmente se o número for superior ao de junho. A exceção poderia ser o ouro, ativo 'safe haven', que historicamente tem vantagem em períodos de turbulência económica. Lembre-se de estar preparado para o aumento da volatilidade nos mercados em torno deste lançamento.

Fabricantes de chips sentem o efeito do aumento dos custos

Ontem, o Nasdaq encerrou a sessão com queda de 1,19% após um dia mau para os fabricantes de chips e ações de tecnologia. Ambos os setores foram atingidos depois da fabricante de chips Micron Technology reduzir a sua orientação de receita para o trimestre atual devido à queda na procura e fechou a sessão em queda de 3,74%.

Esta perspectiva negativa seguiu o aviso semelhante da Nvidia na segunda-feira de que a receita do segundo trimestre cairia, antes do anúncio de ganhos no final deste mês. Consequentemente, ontem, o Índice de Semicondutores de Filadélfia caiu mais de 4,5%, apesar de um novo projeto de lei dos EUA ser assinado que alocará $52,7 biliões em subsídios para produção e pesquisa de semicondutores nos EUA.

Por trás da pior perspectiva está o aumento do custo de vida, que está a forçar os consumidores a reavaliar os seus hábitos de consumo. Previsivelmente, isto está a fazer com que a procura por bens discricionários, como aparelhos eletrónicos, caia, pois os essenciais têm prioridade.

Não seria surpreendente se víssemos mais cortes de orientação de outras empresas de bens e serviços discricionários num futuro próximo, potencialmente começando com o anúncio de ganhos da Walt Disney hoje à noite quando o mercado fechar.

A guerra do streaming aqueceu

De particular interesse para muitos investidores esta noite serão os números de assinantes do Disney+. Num ano que viu-se a Netflix perder assinantes por dois trimestres consecutivos, será interessante ver se o Disney+ pode aproveitar isso para diminuir a diferença em relação ao rival.

Se os assinantes continuarem a abandonar a Netflix, a gigante do streaming sentirá a sua receita afetada em algum momento. Ao contrário da Netflix, a Disney não depende do dinheiro do seu serviço de streaming, gerando várias outras fontes de receita fora do Disney+ (que ainda é uma operação deficitária). Estes fluxos adicionais de receita podem ser fundamentais no futuro.

Naturalmente, a procura por ambos os serviços de streaming provavelmente sentirá o efeito do aumento dos custos em algum momento, e uma possível recessão só piorará isso. No entanto, uma desaceleração também pode dar ao Disney+ uma oportunidade de fechar a lacuna em relação ao seu principal concorrente.

Para empresas ricas em caixa, uma recessão pode ser uma oportunidade de roubar participação de mercado dos concorrentes, aumentando o investimento em crescimento futuro. Nos resultados trimestrais anteriores da Disney, estes teriam mais de $13 biliões em dinheiro em comparação com os $5,8 biliões da Netflix.

No caso de uma recessão, poderíamos, portanto, ver a Disney a tirar proveito do seu maior baú de guerra, tornando-se mais agressiva com novos conteúdos na tentativa de destronar a Netflix como o serviço de streaming mais popular do mundo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – The Walt Disney Co. Weekly Chart. Período: 7 de fevereiro de 2016 – 9 de agosto de 2022. Data da captura: 10 de agosto de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Invista com a Admirals

Com uma conta Invest.MT5 da Admirals, poderá comprar ações em mais de 4.300 empresas, incluindo Netflix e Disney. Clique no banner abaixo para saber mais e registe-se numa conta ainda hoje:

Investir nos principais instrumentos globais Milhares de ações e ETFs na ponta dos seus dedos COMECE A INVESTIR

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.