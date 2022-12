Por que motivo as taxas de juro afetam o mercado de ações?

Dezembro 03, 2022 02:43

Ontem, Wall Street fechou o mês em grande estilo, com todos os três principais índices terminando no verde pelo segundo mês consecutivo. Especificamente, o composto Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fechou a sessão de ontem com ganhos diários de 2,18%, 3,09% e 4,41%, respectivamente.

A alta de quarta-feira em Wall Street foi desencadeada por comentários feitos pelo presidente do Fed, Jerome Powell, durante um discurso no think tank Brookings Institute em Washington, sobre as perspectivas para a economia dos EUA.

Os investidores estavam atentos a qualquer dica sobre os próximos movimentos do Federal Reserve antes de sua reunião de política monetária em algumas semanas. Eles não ficaram desapontados.

Powell anunciou que “faz sentido moderar o ritmo de nossos aumentos de taxas à medida que nos aproximamos do nível de contenção que será suficiente para reduzir a inflação”, antes de acrescentar: “O momento de moderar o ritmo de aumentos de taxas pode chegar o mais rápido possível. como a reunião de dezembro.”

Embora esses comentários estivessem amplamente alinhados com comentários anteriores do Fed nas últimas semanas, os investidores aplaudiram o tom dovish. A resposta em Wall Street foi quase instantânea, já que todos os três principais índices americanos começaram a disparar logo depois que Powell subiu ao palco.

Mas por que os investidores estão tão preocupados com os aumentos das taxas de juros? Como e por que eles afetam o mercado de ações?

Inflação, Taxas de Juro e Bolsa de Valores

As taxas de juros são a ferramenta mais importante que um banco central possui na batalha contra a inflação. Quando a inflação está alta, como é o caso atualmente, os bancos centrais normalmente aumentam as taxas na tentativa de trazer a inflação de volta para sua meta de cerca de 2%.

Taxas de juros mais altas reduzem essencialmente o consumo e o investimento, o que, por sua vez, pressiona os preços para baixo. Taxas de juros mais altas funcionam para combater o aumento dos preços de várias maneiras:

Eles aumentam o custo do empréstimo, o que desencoraja novos empréstimos para comprar itens caros, como uma casa ou um carro.

Taxas de juros mais altas também aumentam o custo do serviço da dívida existente, o que reduz a renda discricionária dos consumidores. Menos renda discricionária = menos gastos, principalmente em itens não essenciais.

Os consumidores ganham mais juros sobre depósitos de poupança no banco, o que os encoraja a economizar dinheiro em vez de gastá-lo ou investi-lo.

Como descrevemos acima e testemunhamos inúmeras vezes este ano, as mudanças nas taxas de juros também têm impacto no mercado de ações.

De um modo geral, os dois têm uma relação inversa. Quando as taxas de juros sobem, o mercado de ações tende a se mover na direção oposta e vice-versa. Mas qual é a lógica por trás disso?

Aumentos de taxas e preços de ações

Acima destacamos como juros mais altos reduzem o consumo e, consequentemente, pressionam os preços para baixo. Analisamos isso estritamente do ponto de vista do consumidor, mas as taxas de juros afetam a todos, inclusive as empresas.

Um aumento nas taxas de juros – e, consequentemente, um aumento no custo dos empréstimos – afetará os negócios de várias maneiras:

Aumento dos custos operacionais

Menos capital para investimento em crescimento futuro

Uma queda nas vendas devido à menor renda discricionária e incentivo reduzido para empréstimos

Vejamos estes um por um.

Aumento dos custos operacionais

A grande maioria das empresas terá algum nível de dívida em seus livros. O aumento das taxas aumentará o custo do serviço dessa dívida, elevando os custos operacionais e, consequentemente, reduzindo a lucratividade da empresa.

Menos investimento no crescimento futuro

Uma queda nos lucros significa menos dinheiro para investir de volta na empresa para crescimento futuro. Além disso, devido ao aumento do custo dos empréstimos, a empresa pode estar menos inclinada a aumentar seu crédito para fins de investimento.

Uma queda nas vendas

O aumento das taxas de juros significa que os consumidores têm menos dinheiro para gastar e, portanto, consomem menos. Quem arca com as consequências disso? Negócios.

Menos consumo se traduz naturalmente em vendas menores, o que leva a uma receita menor e, consequentemente, a lucros menores. Isso reforça o efeito descrito acima. Assim como o aumento dos custos operacionais pesa nos lucros, pesa também a queda nas vendas, e ainda menos capital disponível para investimento no crescimento futuro.

E agora?

Lucro menor e menos investimento no crescimento futuro reduzem o fluxo de caixa futuro estimado de uma empresa. Tudo o mais sendo igual, isso torna uma empresa menos atraente como investimento. Os acionistas existentes podem ser persuadidos a vender sua participação, e os potenciais investidores podem procurar outro destino para seu capital, fazendo com que os preços das ações caiam.

Naturalmente, tudo o que é descrito demora um pouco para ser filtrado após uma alta na taxa de juros. No entanto, o mercado de ações não espera que essas consequências realmente aconteçam, ele as antecipa e se ajusta de acordo.

Por esse motivo, qualquer sinal de que haverá uma mudança nas taxas de juros geralmente provocará uma reação no mercado de ações, pois os investidores tentam precificar o resultado esperado. Assim, ontem, vimos uma reação muito positiva em Wall Street, à medida que os investidores digeriam os comentários de Powell sobre os aumentos das taxas de juros.

Embora as taxas aparentemente continuem a subir, o facto de estas subidas serem mais contidas do que as anteriores foi suficiente para melhorar o sentimento dos investidores.

