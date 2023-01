Microsoft investe em ChatGPT, IPC australiano em destaque

Janeiro 24, 2023 23:08

Os mercados da Ásia-Pacífico estiveram em alta na manhã de terça-feira, com o Nikkei 225 a subir 1,46%, enquanto o iene japonês ganhou 0,42% em relação ao dólar americano. Os mercados da China, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Malásia e Singapura estão fechados devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

O euro pairou perto de um máximo de 9 meses em relação ao dólar americano, ganhando força com os comentários de Christine Lagarde sobre possíveis aumentos nas taxas de juro e dados otimistas de confiança do consumidor vindos da zona euro.

Um relatório do Wall Street Journal (WSJ) sugeriu que “os funcionários da Reserva Federal dos EUA estão a preparar-se para desacelerar os aumentos das taxas de juro pela segunda reunião consecutiva e debater quanto aumentá-los depois de ganhar mais confiança de que a inflação diminuirá ainda mais este ano”.

IPC da Nova Zelândia cai no quarto trimestre de 2022?

No final do dia, o Statistics New Zealand publicará o seu relatório de inflação IPC para o quarto trimestre de 2022. Alguns economistas sugerem que a inflação da Nova Zelândia desacelerou para 7,1% no último trimestre, numa base anual. No entanto, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sugeriu que espera que a inflação atinja 7,5%, o que seria um máximo de 32 anos.

Comentando sobre a política monetária do RBNZ, os analistas do Kiwibank observaram no seu relatório que “acreditamos que o RBNZ ganhou tração suficiente com os seus aumentos de taxas até o momento, e uma terminal cash rate de 5% (ou inferior) é tudo o que é necessário para atender às decisões do RBNZ. Continuamos a destacar que uma mudança para 5,5% provavelmente será um passo ou dois longe demais.”

Divulgação de dados do IPC australiano segue o exemplo

Algumas horas depois, os economistas terão a oportunidade de analisar os dados da inflação IPC do quarto trimestre de 2022 divulgados pelo Australian Bureau of Statistics (ABS). Espera-se que a inflação do IPC tenha atingido o pico em dezembro, atingindo 7,7% na comparação anual.

Durante a sua reunião de novembro, o conselho de administração do Reserve Bank of Australia (RBA) sugeriu que a inflação nominal poderia atingir 8% no final de 2022, antes de recuar no início deste ano. Os dados do emprego em dezembro mostraram que a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 3,5%, o que implica que a economia pode estar a desacelerar.

Analistas do Commonwealth Bank prevêm que a inflação saltou 1,7% no trimestre, ante um aumento de 1,3% no mesmo período do ano anterior. Os decisores de políticas do RBA monitorizam a inflação e outros dados económicos importantes para ver se podem aumentar as taxas de juro pela nona vez consecutiva no próximo mês.

Foco no relatório de ganhos da Microsoft e ChatGPT

Logo após o fecho do mercado dos EUA, investidores e traders esperam o relatório de contas do quarto trimestre de 2022 da Microsoft. O preço das ações caiu 22% nos últimos 12 meses, abaixo do S&P 500 no mesmo período.

A Microsoft anunciou na segunda-feira um novo investimento multibilionário com o laboratório de inteligência artificial OpenAI. A Microsoft recusou divulgar a quantia específica em dólares em relação ao seu investimento. Os analistas da Semafor informaram há alguns dias que a Microsoft estava em negociações para investir até $10 biliões.

O acordo marca a terceira fase da parceria entre as duas empresas, após os investimentos anteriores da Microsoft em 2019 e 2021. Os representantes da Microsoft enfatizaram que a parceria renovada aceleraria os avanços na IA.

Bitcoin ganha terreno, mas...

A Bitcoin teve um forte regresso na semana passada, ganhando cerca de 7% em valor e a operar muito perto do limite de $23000. No domingo, 22 de janeiro, a Bitcoin subiu brevemente acima dos $23000 pela primeira vez nos últimos 5 meses. Enquanto alguns traders gostariam de aproveitar a subida da Bitcoin, alguns analistas sugerem que a primeira criptomoeda já criada apenas segue as flutuações do mercado.

Os estrategistas de commodities da Bloomberg observaram que “com o mundo a inclinar-se para a recessão e a maioria dos bancos centrais a contrairem-se, acreditamos que a maré vazia macroeconómica ainda é o principal obstáculo para os preços da Bitcoin e das criptomoedas”. Desde o início do ano, a Bitcoin subiu 37%.

